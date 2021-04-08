Утро в Ижевске: вопросы вакцинации от коронавируса, главные итоги о работе главы региона и беспокойный призрак в одном из домов города

«Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 7 апреля. Пока вы собираетесь на работу и едете до нее, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:
- Картинки о вереде для здоровья могут появятся на фастфуде в Удмуртии
- Сооснователь бургерной «Гарри» назвал причину закрытия заведения на улице Пушкинской в Ижевске
- Жителя Удмуртии привлекли к ответственности за катание детей на привязанных к машине тюбингах
- Житель Ижевска подозревается в покушении на убийство своей бывшей жены в парикмахерской
- Многодетная мать в Удмуртии купила дом на маткапитал и не выделила доли детям
- Команде юных хоккеистов из Ижевска прислали свитер с автографом Владимира Путина
- Роман Конев назначен и.о. главврача ГКБ №9 в Ижевске
Далее с подробностями:
Где привиться от коронавируса в Ижевске и когда в Удмуртию привезут «ЭпиВакКорону»?
Где привиться от коронавируса в Ижевске и когда в Удмуртию привезут «ЭпиВакКорону»?
У ижевчан появляются новые вопросы о прививках. «Комсомолка» продолжает отвечать на них вместе со специалистами. В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) обсудили вопросы с главным внештатным специалистом Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Еленой Корякиной. Подробности
Призрак неделю не давал покоя жительнице Ижевска
история произошла в доме на перекрестке Пушкинской и Пастухова
Эта история произошла в обычной пятиэтажке в центре Ижевска. Девушка даже представить не могла, что может столкнуться с призраком. Подробности
8 главных цитат: глава Удмуртии Александр Бречалов подвел итоги 2020 года и четырех лет своей работы в республике
«Комсомолка» собрала самые важные и интересные цитаты с двух выступлений Александра Бречалова
6 апреля внимание жителей Удмуртии было приковано к двум выступлениям главы региона Александра Бречалова. В этот день много говорилось не только о слухах об уходе Александра Бречалова с должности, но и подводились итоги четырех лет его работы в Удмуртии. «Комсомолка» собрала самые важные и интересные цитаты с двух его выступлений. Подробности
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