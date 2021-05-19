Утро в Ижевске: сбежавший из частного детского сада ребенок, график отключения горячей воды и пожар в «Нечкинском» национальном парке

Что интересного случилось вчера? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 19 мая. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:

45 сотрудников детсадов Ижевска обучили работе с детьми, больными сахарным диабетом

Жителя Удмуртии подозревают в покушении на убийство знакомого

Жителям Удмуртии могут помочь в благоустройстве Парка павшим героям в Увинском районе

Традиционные гулянья выпускников в Летнем саду Ижевска не состоятся

Владельцы пойманной в Удмуртии полутораметровой змеи нашлись

Более 500 кг небезопасной рыбы неизвестного происхождения изъяли в Удмуртии

Штрафы за парковку на газонах в Ижевске вернутся с 1 июня

Далее с подробностями:

Ребенок убежал из частного детского сада в Ижевске

Обратно в садик ребенка вернули молодые мамы

Утром 17 мая из одного из частных детских садов города самостоятельно ушел ребенок в возрасте около двух лет. Обратно его вернули мамы, которые гуляли неподалеку со своими детьми. Подробнее

Прокуратура начала проверку по факту пожара в «Нечкинском» национальном парке в Удмуртии

Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

17 мая обширный лесной пожар достиг национального парка «Нечкинский». Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара на особо охраняемой природной территории федерального значения. Подробности

Без горячей воды останутся жители более 200 домов Ижевска

Отключения начнутся в ближайшие два дня

В Ижевске идут гидравлические испытания магистральных теплосетей, и в многоквартирных домах начали отключать горячую воду. В ближайшие двое суток горячую воду отключат в 213 многоквартирных домах. Подробности