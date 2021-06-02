Утро в Ижевске: «газовая атака» в магазине, удмуртские супермены и выговор за нарушение тишины

Рассказываем о главных новостях минувшего дня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 2 июня, середина рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность и температура до +19°С. Осадки маловероятны. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Банду из 14 человек осудят в Ижевске за торговлю наркотиками

- Один из городов Удмуртии может получить деньги на благоустройство центра

- 332 протокола составили на жителей Удмуртии, умолчавших о результатах теста на коронавирус после поездки за границу

- Огромных крыс обнаружили на улице Петрова в Ижевске

- Тимур Валеев возглавил территориальный фонд обязательного медстрахования в Удмуртии

- Состояние стабильно тяжелое: пострадавшим 29 мая в ДТП в Удмуртии необходима помощь

А теперь к главным новостям:

НАШИ СУПЕРМЕНЫ

Эти люди проявили бесстрашие и самоотверженность

1 июня считается днем рождения Супермена. В честь этой даты «Комсомолка» решила собрать пять историй о местных супергероях – жителях Удмуртии, которые бесстрашно кинулись на помощь нуждающимся.

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

Обстоятельства произошедшего устанавливаются Фото: Мария Шилова

В одном из магазинов Ижевска у неизвестных людей произошел конфликт с продавцом. Вместо того, чтобы уладить дело миром, они распылили в торговом зале перцовый баллончик.

КОГДА ОТКРОЮТ ПЛЯЖ

Купаться в пруду пока не рекомендуется. Фото: Оксана Мымрина

Городской пляж Ижевска откроют 1 июня. Для отдыхающих установят туалеты и питьевые фонтанчики. А вот купаться в пруду пока не рекомендуется.

НАРУШИЛИ ТИШИНУ

Сергея Буторина привлекли к дисциплинарной ответственности Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Генерального директора АО «Парки Ижевска» привлекли к дисциплинарной ответственности за проведение шумной вечеринки в парке Кирова 14 мая. Звуковое сопровождение помешало ижевчанам заснуть в ночь с 14 на 15 мая.

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