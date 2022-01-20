Последние новости Ижевска и России на утро 20 января 2022 года: отец-инвалид попал в реанимацию, продажа слона и сокращение сроков карантина по ковиду

Сроки карантина сократили с 14 до 7 дней Фото: Амир Закиров

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 20 января, в Ижевске будет облачная погода и небольшой снегопад, до –4°C. Пока вы пьете свой утренний кофе или чай и настраивайтесь на новый день, предлагаем вспомнить события дня вчерашнего .

Отец-инвалид с 4 детьми попал в реанимацию с опухолью мозга

Отец-одиночка с сыновьями Фото: Амир Закиров

Опухоль не давала знать о себе 12 лет. Сейчас врачи борются за его жизнь

Движение по переулку Северному в Ижевске ограничили до 10 февраля

Там ведется ремонт сетей теплоснабжения. Придется искать способы объезда.

Ижевчанина оштрафовали на 261 тысячу рублей за взятки

Сам он инженер, а «на лапу» давал заместителю директора одной из местных авиакомпаний

Возможно, скоро перейдем на удаленку

В Удмуртии будет усилен контроль за соблюдением санитарных мер, и в первую очередь – за соблюдением масочного режима. Правительство Удмуртии рекомендует переводить сотрудников на удаленную работу, да и срок карантина сократили с 14 до 7 дней. Но какие меры будут приняты на официальном уровне в Удмуртии – пока неизвестно. Подробнее здесь

Фотографии с фэшн-съемки в Ижевске попали на страницы модного журнала

Фото: предоставлено Марией Агашиной

Съемка проходила на стадионе «Динамо», еще летом 20221 года. Подробнее здесь

Животное пострадало в ДТП

Двое человек попали в аварию с лосем. Они отделались травмами, а лось отправился на тот свет

Мужчина спас 82-летнюю женщину от денежного вора в Ижевске

Вор попытался украсть тысячу рублей у женщины в банке, что заметил, стоящий рядом, добропорядочный гражданин

Слона пытались продать в Ижевске

Оказалось, в костюм слона был переодет мопс. Чудо-юдо стоило 500 тысяч рублей

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