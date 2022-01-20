Последние новости Ижевска и России на утро 20 января 2022 года: отец-инвалид попал в реанимацию, продажа слона и сокращение сроков карантина по ковиду

Сроки карантина сократили с 14 до 7 дней
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 20 января, в Ижевске будет облачная погода и небольшой снегопад, до –4°C. Пока вы пьете свой утренний кофе или чай и настраивайтесь на новый день, предлагаем вспомнить события дня вчерашнего .
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Фото: Амир Закиров
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Возможно, скоро перейдем на удаленку
В Удмуртии будет усилен контроль за соблюдением санитарных мер, и в первую очередь – за соблюдением масочного режима. Правительство Удмуртии рекомендует переводить сотрудников на удаленную работу, да и срок карантина сократили с 14 до 7 дней. Но какие меры будут приняты на официальном уровне в Удмуртии – пока неизвестно. Подробнее здесь
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Фото: предоставлено Марией Агашиной
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