Последние новости Ижевска на утро 8 августа 2022 года: снижение рождаемости и приговор похитителю арбуза, сломавшему полицейскому нос

В Ижевске за первые 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 3 262 новорожденных Фото: Диля Ахмадишина

В ГЛАЗОВЕ ПЬЯНЫЙ ПОХИТИТЕЛЬ АРБУЗА СЛОМАЛ ПОЛИЦЕЙСКОМУ НОС

Житель Глазова получил условный срок за применение насилия в отношении полицейского. Нетрезвый мужчина был задержан при попытке украсть из магазина арбуз. В отделе он ударил служителя закона по лицу, сломав ему нос.

4 ГОДА КОЛОНИИ ПОЛУЧИЛ ЖИТЕЛЬ МОЖГИ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ

В Можге суд признал 22-летнего местного жителя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и изнасиловании. Напомним, преступление было совершено 20 января этого года в одной гостиниц Можги. Как установлено следствием и судом, в период с 04:00 до 09:00 пьяный мужчина избил и изнасиловал 31-летнюю женщину.

ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КИРОВА-ПУШКИНСКАЯ

Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ»

В Ижевске на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской завершена укладка новых трамвайных путей. Движение через этот перекресток было закрыто с 20:00 5 августа до 04:00 8 августа.

РОЖДАЕМОСТЬ В ИЖЕВСКЕ СОКРАТИЛАСЬ ПОЧТИ НА 9 ПРОЦЕНТОВ

В Ижевске за первые 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 3 262 новорожденных, что на 286 (8,7%) меньше, чем за тот же период прошлого года. Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек - 51,2% и 48,8% соответственно.

В 43 семьях родились двойни, что заметно больше, чем в первом полугодии 2021 года – тогда таких семей было 29.

ВСЕ ШКОЛЫ ИЖЕВСКА ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ НА ГОТОВНОСТЬ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Комиссия проверила 83 школы и 14 учреждений дополнительного образования на соответствие требованиям безопасности и готовности к учебному процессу. Фото: vk.com/uoizhevsk18

Все образовательные учреждения столицы Удмуртии прошли проверку на готовность к 2022-2023 учебному году. Выявленные замечания были оперативно устранены.

ЖИТЕЛЯ ИЖЕВСКА ОБВИНЯЮТ В СКЛОНЕНИИ ДВУХ ДЕВОЧЕК К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ

По данным следствия, 15 апреля текущего года обвиняемый, ранее судимый за преступление в сфере оборота наркотических средств, употребил наркотик в квартире своей знакомой на улице Клубной, где временно проживал. После этого он случайно познакомился с 15-летней и 16-летней девятиклассницами, которые пришли к своей подруге, проживавшей в соседней квартире.

Обвиняемый предложил им употребить наркотическое средство и сам ввел его обеим девочкам.

ГЛАВНЫЕ ФОНТАНЫ ИЖЕВСКА ОТКЛЮЧАТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Фонтаны на Центральной площади столицы Удмуртии отключат для технического обслуживания.

8 и 22 августа внимание уделят светомузыкальному фонтану у Государственного театра оперы и балета, 15 августа - круглому фонтану между КЦ «Россия» и ДК «Металлург».

ОКОЛО МОНУМЕНТА «ДРУЖБА НАРОДОВ» В ИЖЕВСКЕ УСТАНОВИЛИ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ-ЗА АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ

Монумент готовят к реставрации в 2023 году. Фото: Мария Бакланова

Во время обследования Монумента Дружбы народов специалисты обнаружили, что крепление букв на памятнике находится в аварийном состоянии. В настоящее время идет подготовка к реставрации монумента. Ее запланировали на 2023 год.

Отметим, в последний раз реставрация памятника проводилась в 2008 году.

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