Последние новости о стрельбе в школе № 88 Фото: Мария Бакланова

До сих пор Ижевск скорбит по погибшим. Детям, учителям нужно как-то жить дальше после этой страшной трагедии. «Комсомолка» собрала для вас последние новости о стрельбе в школе № 88 в Ижевске.

Выписали ребенка

Одного из пострадавших при стрельбе мальчиков выписали из больницы. Ребенок остается под наблюдением врачей. Его состояние стабильно хорошее.

Школу № 88 отремонтируют

Пострадавшее здание от стрельбы отремонтируют, чтобы ничто не напоминало детям и взрослым о страшной трагедии. Во время ремонта с 3 по 10 октября дети будут учиться дистанционно. Затем их переведут в близлежащие учебные заведения.

Знак отличия посмертно

Сыну учительницы английского языка Маргариты Сахарных вручили награду его матери. Она получила ее посмертно.

ВПР не перенесут

Многие родители интересуются, перенесут ли проверочные работы из-за трагедии – ведь многие дети приняли это близко к сердцу. Пересматривать график ВПР не будут, но пропустить их можно.

Меры безопасности

И вновь начали обсуждать проблему с безопасностью школ. Например, есть предложение запретить посторонним находиться на школьной территории.

Наградили школьника

Александр Стерхов получил награду МВД России за мужество и смелость, проявленные во время стрельбы. Несмотря на рану, он поднял тревогу и помогал эвакуировать детей.

Цветы у мемориала

Так выглядит мемориал в субботу Фото: Архив КП

К мемориалу около школы № 88 продолжают приходить люди. Вот как он выглядит сейчас.

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