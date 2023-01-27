Главные новости Ижевска на утро 27 января: закрывшийся ресторан «Вкусно – и точка» и драка жителей Удмуртии на федеральном канале

Пришла пора начать продуктивный день Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 27 января, пятница. Конец рабочей недели стоит начинать на позитивной ноте. По сообщениям синоптиков, сегодня жителей столицы Удмуртии ожидает переменная облачность и небольшой снег, столбик термометра не поднимется выше -4 °С. Начните этот день с новостей за последние сутки.

Жительницы Удмуртии устроили драку на передаче «Мужское и женское» на Первом канале

Фото: скиншот из видео

В эфире Первого канала вышел выпуск ток-шоу «Мужское и женское» (16+) с участием жителей Удмуртии. Главным героем передачи стал 5-летний мальчик Женя. Его отец забрал мальчика у матери и привел к своей сожительнице. В скором времени родную мать Жени лишили родительских прав.

Подробности мы рассказали в нашем материале.

«Вкусно – и точка» закрылся в ТРЦ «Италмас»

О переезде ресторана пока не сообщается Фото: Михаил Красильников

25 января ресторан быстрого питания «Вкусно – и точка» в ижевском ТРЦ «Италмас» работал последний день. Так гласило объявление, вывешенное на дверях. Вечером в среду заведение закрылось. В столице Удмуртии продолжают работать другие рестораны этой сети, но о переезде закрывшегося пока не сообщается.

С погибшим на Украине рядовым простились в Удмуртии

В Удмуртии в последний путь проводили рядового Льва Кузнецова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Прощание прошло 26 января. Похороны прошли с воинскими почестями. Семье оказывается вся необходимая помощь.

Поиски нового подрядчика на капитальный ремонт подземного перехода возле УдГУ начали в Ижевске

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января 2023 года. Фото: архив редакции

Объявлен конкурс по поиску подрядчика, который должен будет восстановить подземный переход около УдГУ. Начальная цена контракта равна 19,938 млн. рублей. Срок ремонтных работ - с 15 апреля до 31 июля 2023 года. Власти Ижевска заверили, что новый проект учитывает систему водоотведения. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января 2023.

Жители Ижевска пожаловались на подходы к поликлинике №10

Дойти до поликлиники крайне сложно Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска жалуются на дорогу в сторону женской консультации, которая располагаемой по адресу Родниковая, 56. «Комсомолка» выехала на место и узнала какие трудности ежедневно испытывают жители Ижевска,которым приходится ежедневно преодолевать непростой путь через улицу Родниковую.

Жителя Удмуртии осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов

В отношении жителя Удмуртии вступил в законную силу приговор суда. Мужчина признал свою вину по обвинениям в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ выдвинутым ему еще в декабре 2021 года. Подробности читайте здесь.

Мошенники у жителя Ижевска более миллиона рублей

Жертвой интернет-мошенничества стал 51-летний ижевчанин. В ноябре прошлого года он увидел в интернете объявление о доходе через инвестиции в крупную нефтегазовую компанию. Став брокером мужчина передал мошенникам 1 млн 140 тысяч рублей. Подробности произошедшего мы рассказали в нашем материале.

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