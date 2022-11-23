Последние новости Ижевска на утро 23 ноября: опровержение информации о выброшенных вакцинах и наказание для учительницы, заставлявшей ребенка стоять на горохе

Главные новости на утро среды Фото: Архив КП

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня среда, 23 ноября. В Ижевске до -7 °C и небольшой снег. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события выходных.

Никто вакцину не выбрасывал

Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с якобы выброшенным пакетом неиспользованной вакцины от гриппа. Сотрудники министерства проверили территорию и больницы на предмет недостачи, но ничего такого не нашли. Теперь человека, разместившего фейковую информацию, будут проверять правоохранительные органы.

Фотографии выложили в городской паблик. Фото: @izhevskgdegaistoyat

Елочные рейды

С 21 ноября в Удмуртии начали проводить рейды по охране елей от вырубки. Полиция будет патрулировать леса и елочные базары. Штраф за незаконную рубку деревьев предусмотрен до 500 тыс. рублей, а за приобретение – 700 тыс.

Скончалась Людмила Порцева

В Удмуртии скончалась Людмила Порцева – бывший внештатный советник и замначальника Управления по общественно-политическому анализу Администрации первого Президента республики. Ей было 73 года.

Фото: @id593479912

Ребенок погиб во время пожара

Вечером 18 ноября во время пожара Завьяловском районе Удмуртии погиб маленький ребенок. По факту ЧП прокуратура проведет проверку.

Затопленные окрестности больницы

Утром 22 ноября рядом с ГКБ № 9 в Ижевске сильно затопило дорогу. «Ижводоканал» выслал ремонтную бригаду, но один из припаркованных авто осложнил работы.

Фото: @izhevsk.life

Новые медработники

1,5 тыс. новых медработников удалось привлечь в больницы Удмуртии за последние 2 года. Сейчас в медучреждениях региона работают 6 700 врачей, что на 550 человек больше, чем в 2020 году. Среднего медперсонала также стало почти на 1 000 человек больше.

Первенец в спортивной семье

Родителями впервые стали биатлонистка Валерия Каюмова (Васнецова) и ее муж Рустам Каюмов. Дочка Софья появилась на свет в Ижевске 21 ноября.

Каюмова поделилась фотографией первенца. Фото: соцсети спортсменки

Так не воспитывают

39-летнюю учительницу начальных классов из Красногорского района осудили на 220 часов обязательных работ. Женщина заставляла своих учеников ставить одноклассника коленями на горох и бить розгой.

Погоня за пьяным водителем «Мерседеса»

В Удмуртии задержали пьяного водителя «Мерседеса», который устроил на улице Азина управляемый занос с выключенными фарами. Когда за нарушителем погнались, он развил на загруженной дороге скорость свыше 200 км/ч. Госавтоинспекции удалось поймать его лишь у села Алнаши.

Фото: скриншот видео МВД по Удмуртии

Три бесплатных катка

10 декабря в столице Удмуртии откроются три бесплатных катка: в парках Горького и Кирова, а также в сквере Оружейника Драгунова. Заливка в парках уже началась.

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