Последние новости Ижевска на утро 23 ноября: опровержение информации о выброшенных вакцинах и наказание для учительницы, заставлявшей ребенка стоять на горохе

Главные новости на утро среды
Фото: Архив КП
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня среда, 23 ноября. В Ижевске до -7 °C и небольшой снег. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события выходных.
Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с якобы выброшенным пакетом неиспользованной вакцины от гриппа. Сотрудники министерства проверили территорию и больницы на предмет недостачи, но ничего такого не нашли. Теперь человека, разместившего фейковую информацию, будут проверять правоохранительные органы.
Фотографии выложили в городской паблик. Фото: @izhevskgdegaistoyat
С 21 ноября в Удмуртии начали проводить рейды по охране елей от вырубки. Полиция будет патрулировать леса и елочные базары. Штраф за незаконную рубку деревьев предусмотрен до 500 тыс. рублей, а за приобретение – 700 тыс.
В Удмуртии скончалась Людмила Порцева – бывший внештатный советник и замначальника Управления по общественно-политическому анализу Администрации первого Президента республики. Ей было 73 года.
Фото: @id593479912
Вечером 18 ноября во время пожара Завьяловском районе Удмуртии погиб маленький ребенок. По факту ЧП прокуратура проведет проверку.
Утром 22 ноября рядом с ГКБ № 9 в Ижевске сильно затопило дорогу. «Ижводоканал» выслал ремонтную бригаду, но один из припаркованных авто осложнил работы.
Фото: @izhevsk.life
1,5 тыс. новых медработников удалось привлечь в больницы Удмуртии за последние 2 года. Сейчас в медучреждениях региона работают 6 700 врачей, что на 550 человек больше, чем в 2020 году. Среднего медперсонала также стало почти на 1 000 человек больше.
Родителями впервые стали биатлонистка Валерия Каюмова (Васнецова) и ее муж Рустам Каюмов. Дочка Софья появилась на свет в Ижевске 21 ноября.
Каюмова поделилась фотографией первенца. Фото: соцсети спортсменки
39-летнюю учительницу начальных классов из Красногорского района осудили на 220 часов обязательных работ. Женщина заставляла своих учеников ставить одноклассника коленями на горох и бить розгой.
В Удмуртии задержали пьяного водителя «Мерседеса», который устроил на улице Азина управляемый занос с выключенными фарами. Когда за нарушителем погнались, он развил на загруженной дороге скорость свыше 200 км/ч. Госавтоинспекции удалось поймать его лишь у села Алнаши.
Фото: скриншот видео МВД по Удмуртии
10 декабря в столице Удмуртии откроются три бесплатных катка: в парках Горького и Кирова, а также в сквере Оружейника Драгунова. Заливка в парках уже началась.
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