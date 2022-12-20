Последние новости Ижевска на утро 20 декабря: Глава Удмуртии попытался записаться на прием через горячую линию Минздрава, а депутат Госсовета попала в санкционный список ЕС

Традиционный дайджест новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 20 декабря. День обещает быть морозным и снежным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Глава Удмуртии попытался записаться к врачу в прямом эфире
Глава Удмуртии Александр Бречалов решил протестировать телефон горячей линии Минздрава в прямом эфире. Ответа на звонок пришлось ждать не мало, а получения номерка – еще дольше. Но желаемого все же удалось добиться, хоть и с горем пополам.
Оператор перезвонила главе
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Компанию «Экотон Инжиниринг» оштрафовали на 20 млн рублей за взятку
В октябре 2020 года руководитель этой компании дал взятку гендиректору ГУП «ТПО ЖКЖ». Напомним, что фигурантов этого дела уже давно осудили по уголовным статьям, а вот эхо их злодеяний до сих пор гремит.
Взятку давали за заключение договора на поставку и установку очистного оборудования в поселке Кез
Фото: Олег ЗОЛОТО
Депутат Госдумы Удмуртии попала в санкционный список Евросоюза
Под новые санкции ЕС попали депутат Госдумы Удмуртии Лариса Буранова, а также гендиректор Воткинского завода Игорь Чурбанов. Теперь им заморозят все активы на территории Евросоюза, а также запретят въезд в страны ЕС.
Фото: @duma.gov.ru
ДТП с ребенком
7-летнюю девочку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Она переходила дорогу. Момент страшного происшествия попал на видео.
Фото: скриншот из видео
Прирост в количестве пользователей на региональном медицинском портале самозаписи
Почти 12 тысяч жителей Удмуртии зарегистрировались на региональном медицинском портале самозаписи за неделю. По словам и.о. министра здравоохранения Натальи Якимовой, уже 3 914 жителям региона удалось записаться к врачу, а количество жалоб уменьшается ежедневно.
На портале зарегистрировались 11 937 человек
Фото: Мария Бакланова
Последствия трагедии
Пострадавший при стрельбе в школе №88 в Ижевске мальчик переведен на лечение в паллиативное отделение. Его состояние остается тяжелым. Другие дети продолжат лечение в клиниках, одни – дома, в Ижевске, а другие – в московских клиниках.
Состояние одного ребенка остается тяжелым. Фото: Минздрав Удмуртии
Женщина провалилась в люк на улице Удмуртской в Ижевске
Ижевчанка шла на работу, когда провалилась в люк по пояс. Крышка люка была припорошена снегом и поэтому Елена ее не увидела. Смертельных последствий удалось избежать, но травмы женщина все же получила.
Фото: страница героини
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Гороскоп на неделю: с 19 по 25 декабря у Тельцов могут возникнуть кардинальные изменения в планах, а у Раков – разочарование в окружающих
Похолодание к среде, оттепель в пятницу и снегопад в выходные: синоптики из Удмуртии рассказали о погоде на ближайшие 7 дней
Пернатые и голодные: какие птицы живут в Ижевске кроме голубей, синиц и воробьев?