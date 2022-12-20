Последние новости Ижевска на утро 20 декабря: Глава Удмуртии попытался записаться на прием через горячую линию Минздрава, а депутат Госсовета попала в санкционный список ЕС

Традиционный дайджест новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 20 декабря. День обещает быть морозным и снежным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Глава Удмуртии попытался записаться к врачу в прямом эфире

Глава Удмуртии Александр Бречалов решил протестировать телефон горячей линии Минздрава в прямом эфире. Ответа на звонок пришлось ждать не мало, а получения номерка – еще дольше. Но желаемого все же удалось добиться, хоть и с горем пополам.

Оператор перезвонила главе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Компанию «Экотон Инжиниринг» оштрафовали на 20 млн рублей за взятку

В октябре 2020 года руководитель этой компании дал взятку гендиректору ГУП «ТПО ЖКЖ». Напомним, что фигурантов этого дела уже давно осудили по уголовным статьям, а вот эхо их злодеяний до сих пор гремит.

Взятку давали за заключение договора на поставку и установку очистного оборудования в поселке Кез Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Госдумы Удмуртии попала в санкционный список Евросоюза

Под новые санкции ЕС попали депутат Госдумы Удмуртии Лариса Буранова, а также гендиректор Воткинского завода Игорь Чурбанов. Теперь им заморозят все активы на территории Евросоюза, а также запретят въезд в страны ЕС.

Фото: @duma.gov.ru

ДТП с ребенком

7-летнюю девочку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Она переходила дорогу. Момент страшного происшествия попал на видео.

Фото: скриншот из видео

Прирост в количестве пользователей на региональном медицинском портале самозаписи

Почти 12 тысяч жителей Удмуртии зарегистрировались на региональном медицинском портале самозаписи за неделю. По словам и.о. министра здравоохранения Натальи Якимовой, уже 3 914 жителям региона удалось записаться к врачу, а количество жалоб уменьшается ежедневно.

На портале зарегистрировались 11 937 человек Фото: Мария Бакланова

Последствия трагедии

Пострадавший при стрельбе в школе №88 в Ижевске мальчик переведен на лечение в паллиативное отделение. Его состояние остается тяжелым. Другие дети продолжат лечение в клиниках, одни – дома, в Ижевске, а другие – в московских клиниках.

Состояние одного ребенка остается тяжелым. Фото: Минздрав Удмуртии

Женщина провалилась в люк на улице Удмуртской в Ижевске

Ижевчанка шла на работу, когда провалилась в люк по пояс. Крышка люка была припорошена снегом и поэтому Елена ее не увидела. Смертельных последствий удалось избежать, но травмы женщина все же получила.

Фото: страница героини

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на неделю: с 19 по 25 декабря у Тельцов могут возникнуть кардинальные изменения в планах, а у Раков – разочарование в окружающих

Похолодание к среде, оттепель в пятницу и снегопад в выходные: синоптики из Удмуртии рассказали о погоде на ближайшие 7 дней

Пернатые и голодные: какие птицы живут в Ижевске кроме голубей, синиц и воробьев?