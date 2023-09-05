Главные новости Ижевска на утро 5 сентября: 1,9 млн взяток и ликвидация возгорания на насосной станции

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 5 сентября. В Ижевске переменная облачность и до +23°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших суток.

Один погиб, трое пострадали

На 24-м км дороги «Ижевск – Ува» 23-летний, предположительно, нетрезвый водитель GREAT WALL съехал с дороги и опрокинулся. Он сам и два пассажира пострадали еще один пассажир погиб.

52-летний мужчина погиб на месте аварии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Брал взятки 3,5 года

45-летний бывший замначальника управления по материально-техническому обеспечению деревообрабатывающей компании из Удмуртии осужден за взятки. Он получил условный срок на 6 лет и заплатит большой штраф. С февраля 2019 года по сентябрь 2022 года мужчина получал взятки от коммерческих организаций, взамен предоставляя информацию о закупках своей компании.

Пострадал малыш

Столкновение двух легковушек произошло на дороге «Аэропорт – Воткинск». Водитель «Лады» нарушил правила и врезался в «ВАЗ», который ехал перед ним. Пострадали взрослый и 7-месячный ребенок.

Машины столкнулись недалеко от аэропорта 3 сентября. Фото: скриншот из видео ИГГС

Истекал кровью

Сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу местного жителя Завьялово, который поранился при работе с электроинструментом и буквально истекал кровью. Он вместе с супругой пытался добраться до больницы на личном транспорте. Один из инспекторов сел за руль и отвез пару в медучреждение.

Разбили остановку

Ижевчане поделились фото разбитого остановочного павильона на остановке «Переулок Восточный». Кто учинил вандализм и когда остановку восстановят, пока неизвестно.

Заходить на остановку теперь может быть не безопасно. Фото: @dpizh

Осторожно, взлом!

Популярные мессенджеры начали все чаще взламывать в Удмуртии. Мошенники получают доступ к страницам пользователей, настраивают переадресацию сообщений на свой номер и устраивают рассылку с просьбой перейти по фишинговой ссылке или одолжить деньги.

Погибли во время пожара

Ночью 4 сентября в деревне Калашур Киясовского района загорелся деревянный дом. Пожарные во время тушения обнаружили тела мужчины и женщины, третий человек успел выбежать на улицу и спастись. Обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.

Причина пожара устанавливается Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Кража с «Пушкинских карт»

Преступная группа из Удмуртии занималась обналичиванием и кражей денег с «Пушкинских карт». Деятельность пресекли, участникам незаконной схему грозит до 5 лет колонии.

Потушили за 15 минут

Днем 4 сентября в 13:50 на насосной станции оборотного водоснабжения в Глазове произошло выгорание. К счастью, работники сами потушили его за 15 минут. Водоснабжение города не прерывалось.

О пострадавших не сообщается. Фото: @glazovlife

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