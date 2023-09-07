Главные новости Ижевска на утро 7 сентября: суд над бандой экс-сотрудников правоохранительных органов и 3-летняя девочка, которая едва не выпала из окна

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 7 сентября. В Ижевске облачно, дожди и до +19°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших суток.

Суд над бандой

Руководителя коммерческой организации и бывших сотрудников правоохранительных органов в Удмуртии будут судить за бандитизм. Несколько лет они проворачивали преступные схемы – вымогали деньги, продавали машины, владельцами которых не являлись, и похищали технику. Им грозит по 15 лет колонии и крупные штрафы.

Чуть не выпала с 5 этажа

Ижевским спасателям пришлось проникнуть на 5 этаж одной из квартир через балкон, так как у открытого окна сидела 3-летняя девочка без присмотра. Она бросала на улицу игрушки и могла выпасть сама.

Девочка кидалась из окна игрушками Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Открытое расследование

Председатель городской думы Ижевска Фарит Губаев прокомментировал призыв Главы Удмуртии добиваться открытого расследования дела в отношении бывшего мэра Ижевска, отметив, что к Олегу Бекмеметьеву есть большое уважение за проделанную работу.

Дыра в безопасности

Неизвестные сломали часть ограждения школы №8 в Ижевске. В управлении образования администрации Ижевска объяснили, что изгородь чинят не в первый раз, так как жители микрорайона не желают пользоваться тротуарами вокруг территории школы, а хотят ходить напрямую через школьный двор.

Отсутствующая часть забора находится рядом со входом на территорию школы. Фото: @zlou18

Наградили посмертно

Погибшего в зоне СВО ефрейтора Ивана Рылова посмертно наградили медалью «За отвагу», награду передали его родным. Иван Рылов погиб под обстрелом в феврале 2023 года. В память о нем планируют провести турнир по футболу на стадионе «Торпедо».

Военнослужащий погиб в феврале. Фото: Дмитрий Чистяков

Вакцинируют от бешенства

С 9 по 23 сентября в Ижевске можно бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства. Адреса и график ветеринарных бригад можно увидеть по ссылке.

Нелегальные оружейники

ФСБ России пресекла деятельность нелегальных оружейников из Удмуртии. Подпольные мастерские были закрыты летом текущего года, удалось изъять огнестрельное оружие российского и иностранного производства.

Стражи порядка изъяли незаконно изготовленное оружие. Фото: ФСБ России

Печатал деньги на принтере

45-летнего безработного ижевчанина задержали за изготовление фальшивых купюр. Поддельную банкноту номиналом 1000 рублей обнаружили в одном из магазинов. Выяснилось, что подозреваемый печатал деньги на цветном принтере, наклеивал металлизированную ленту и платил этими купюрами в магазинах.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: mvdmedia.ru

Более тысячи погибших рыб

Уголовное дело по факту загрязнения воды в реке Вала возбудили в Удмуртии. В начале августа там произошел массовый мор рыбы. Так, в Вавожском районе обнаружили более 1,2 тысяч мертвых рыб. Донные отложения из реки отправлены на экспертизу, а у предприятий, которые сбрасывают воду в реку, запросили документацию.

Возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Новая должность

Исполняющей полномочия замглавы администрации Ижевска по социальной политике назначили начальника Управления образования Наталью Гвоздкову. Ее прежняя должность пока сохраняется.

Гвоздкова приступила к новым обязанностям 6 сентября. Фото: @id554828991

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