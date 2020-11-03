Утро в Ижевске: столкновение грузовика и трамвая, затопленный автомобиль и грабитель с топором

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 3 ноября. Сегодня днем будет преимущественно ясная погода без осадков и 0...+2°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Молодых людей из Ижевска задержали с 30 килограммами наркотиков

- Пропал человек: волонтеры ищут пенсионерку из Ижевска

- Машину ижевчанина расстреляли днем на улице Удмуртская

- Временно закрыли спортивный зал в жилом доме Ижевска

- Система обеззараживания воды Ижводоканала станет безопаснее

- Пенсионерка погибла при столкновении машины с КамАЗом в Удмуртии

- Два грузовика мусора: ижевчане очистили берег речки Карлутки

А теперь к главным новостям:

ДТП с трамваем и фурой

2 ноября около Ижевского промышленного-экономического колледжа фура врезалась в трамвай, который от удара сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Фура снесла трамвай около Ижевского промышленного колледжа Фото: Михаил Воронов

Грабитель с топором

Ночью 1 ноября в городе Воткинск мужчина с помощью топора попытался вскрыть банкомат, внутри которого находилось 969 000 рублей, но не смог этого сделать и сбежал с места преступления.

Мужчина напал с топором на банкомат в Удмуртии Фото: pixabay.com

«Художества» вандалов

С начала осени вандалы изрисовали 17 зданий тепловых пунктов в Устиновском районе Ижевска. Это половина всех объектов ЦТП и ИТП в районе. На прошлой неделе рисунки появились на фасадах зданий по улице Труда 2а и Труда 3а.

17 тепловых пунктов испортили вандалы в Устиновском районе Ижевска с начала осени Фото: Пресс-служба «УКС»

Утонувший автомобиль

1 ноября в Сарапуле из реки Большая Сарапулка спасатели достали автомобиль. Людей внутри обнаружено не было. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.

Со дна реки в Удмуртии достали автомобиль Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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