Итоги недели в Ижевске: 600 тысяч на ликвидацию плавучего острова, «умные» счетчики и дети, оставшиеся сиротами после ДТП

На календаре – суббота, 1 августа. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- С 1 августа в Удмуртии полностью запретят продажу бестабачных никотиновых смесей

- В горбольнице №2 Ижевска сменился главврач

- 13 лет колонии грозит экс-главе Удмуртии

- Заросли опасного борщевика уничтожат вдоль автодорог Удмуртии

- «Думал, что поседею»: ижевчанин рассказал о победе в реалити-шоу «Игра в правду»

- Жители Удмуртии заметили на трассе гуляющих верблюдов

- На реке Чепца в Удмуртии 29 июля добровольцы спасли мужчину

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Опасный остров

Опасный остров Фото: ПСС УР

Новый плавучий остров появился на Ижевском пруду. Так, Поисково-спасательная служба Ижевска обнаружила его у пешеходного моста на Воложке 28 июля. Размер острова – 10 на 10 метров. На его ликвидацию планируют выделить 600 тысяч рублей (подробности).

Жителей Удмуртии переведут на «умные» счетчики

Жителей Удмуртии переведут на «умные» счетчикиФото: Архив «КП» в Ижевске

С 1 июля 2020 года всех жителей многоквартирных домов освободили от обязанности устанавливать, заменять и проверять счетчики на электричество. Теперь этим будет заниматься «Энергосбыт Плюс». Потребителям при этом будут ставить «умные» приборы, которые сами будут передавать показания раз в месяц. «Комсомолка» разбиралась, как будет работать новая система (Подробности).

Как ижевчане проводят лето 2020 года?

Как ижевчане проводят лето 2020 года? Фото: vk.com/sevenmile

В соцсетях то и дело появляются фотографии с сочинских пляжей, на которых буквально негде ступить. «Сочи скоро треснет», «Случился бум продаж авиабилетов в Сочи» - интернет пестрит громкими заголовками. «Комсомолка» пообщалась с ижевчанами, которые отправились отдыхать на российские курорты, и выяснила, как на самом деле обстоят там дела (Подробности).

Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии

Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии Фото: Евгений Карасенко

Отец двоих детей погиб в ДТП на трассе Воткинск - Чайковский. Мать детей умерла еще несколько лет назад, поэтому сейчас они остались сиротами. В семье двое детей - 14-летний мальчик и 9-летняя девочка. Во время ДТП они находились в машине, но не пострадали, потому что были пристегнуты ремнями безопасности. По предварительной версии, их отец не справился с управлением и вылетел «встречку». Он столкнулся сначала с «легковушкой», а потом с грузовиком (Подробности).