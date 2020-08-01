Итоги недели в Ижевске: 600 тысяч на ликвидацию плавучего острова, «умные» счетчики и дети, оставшиеся сиротами после ДТП
На календаре – суббота, 1 августа. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
- С 1 августа в Удмуртии полностью запретят продажу бестабачных никотиновых смесей
- В горбольнице №2 Ижевска сменился главврач
- 13 лет колонии грозит экс-главе Удмуртии
- Заросли опасного борщевика уничтожат вдоль автодорог Удмуртии
- «Думал, что поседею»: ижевчанин рассказал о победе в реалити-шоу «Игра в правду»
- Жители Удмуртии заметили на трассе гуляющих верблюдов
- На реке Чепца в Удмуртии 29 июля добровольцы спасли мужчину
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Опасный остров
Опасный остров Фото: ПСС УР
Новый плавучий остров появился на Ижевском пруду. Так, Поисково-спасательная служба Ижевска обнаружила его у пешеходного моста на Воложке 28 июля. Размер острова – 10 на 10 метров. На его ликвидацию планируют выделить 600 тысяч рублей (подробности).
Жителей Удмуртии переведут на «умные» счетчики
Жителей Удмуртии переведут на «умные» счетчикиФото: Архив «КП» в Ижевске
С 1 июля 2020 года всех жителей многоквартирных домов освободили от обязанности устанавливать, заменять и проверять счетчики на электричество. Теперь этим будет заниматься «Энергосбыт Плюс». Потребителям при этом будут ставить «умные» приборы, которые сами будут передавать показания раз в месяц. «Комсомолка» разбиралась, как будет работать новая система (Подробности).
Как ижевчане проводят лето 2020 года?
Как ижевчане проводят лето 2020 года? Фото: vk.com/sevenmile
В соцсетях то и дело появляются фотографии с сочинских пляжей, на которых буквально негде ступить. «Сочи скоро треснет», «Случился бум продаж авиабилетов в Сочи» - интернет пестрит громкими заголовками. «Комсомолка» пообщалась с ижевчанами, которые отправились отдыхать на российские курорты, и выяснила, как на самом деле обстоят там дела (Подробности).
Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии
Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии Фото: Евгений Карасенко
Отец двоих детей погиб в ДТП на трассе Воткинск - Чайковский. Мать детей умерла еще несколько лет назад, поэтому сейчас они остались сиротами. В семье двое детей - 14-летний мальчик и 9-летняя девочка. Во время ДТП они находились в машине, но не пострадали, потому что были пристегнуты ремнями безопасности. По предварительной версии, их отец не справился с управлением и вылетел «встречку». Он столкнулся сначала с «легковушкой», а потом с грузовиком (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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