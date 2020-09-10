Утро в Ижевске: поросенок в яме, посылка квадрокоптером и сбитые пешеходы

Фото: архив КП
Доброе утро, любимый город! Сегодня, 10 сентября, в Ижевске ожидается облачная с прояснениями погода и до +18 градусов тепла. Предлагаем вам посмотреть новости за вчерашний день одной строкой:
У жителя Удмуртии изъяли почти килограмм синтетических наркотиков
Улицу Сельскую закончили ремонтировать в Ижевске
Более 12 млн рублей похитила у клиентов бывшая сотрудница банка в Удмуртии
Китайские фанаты пожелали ижевчанке Алине Загитовой успехов в учебе и не толстеть
За порядком на выборах в Удмуртии будут следить более 1100 полицейских
Житель Ижевска отдал мошенникам почти 2 млн рублей
«Фестиваль уличного кино» состоится в Ижевске с 12 по 13 сентября
А теперь с подробностями:
33 тысячи за посылку
Фото: архив КП
Такой штраф заплатит мужчина, который пытался передать вещи знакомым в колонию. Он использовал квадрокоптер. Что такого важного было в посылке — в материале.
4 сбитых подростка за сутки
Фото: pixabay.com
За 8 сентября на улицах сбили четверых несовершеннолетних. Только один из них переходил дорогу в неположенном месте.
Авария с опорой линии передач
Фото: pixabay.com
Авария случилась рано утром. Пострадала молодая девушка, находившаяся в машине с водителем.
Поросенок в городе
Фото: Андрей Першин
Очевидцы делятся фотографиями поросенка, гулявшего по городу. Видно, малыш устал. Поэтому вырыл ями на улице и уснул в ней.
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Новое расписание электрички Ижевск — Глазов