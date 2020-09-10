Утро в Ижевске: поросенок в яме, посылка квадрокоптером и сбитые пешеходы

Фото: архив КП

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 10 сентября, в Ижевске ожидается облачная с прояснениями погода и до +18 градусов тепла. Предлагаем вам посмотреть новости за вчерашний день одной строкой:

У жителя Удмуртии изъяли почти килограмм синтетических наркотиков

Улицу Сельскую закончили ремонтировать в Ижевске

Более 12 млн рублей похитила у клиентов бывшая сотрудница банка в Удмуртии

Китайские фанаты пожелали ижевчанке Алине Загитовой успехов в учебе и не толстеть

За порядком на выборах в Удмуртии будут следить более 1100 полицейских

Житель Ижевска отдал мошенникам почти 2 млн рублей

«Фестиваль уличного кино» состоится в Ижевске с 12 по 13 сентября

А теперь с подробностями:

33 тысячи за посылку

Фото: архив КП

Такой штраф заплатит мужчина, который пытался передать вещи знакомым в колонию. Он использовал квадрокоптер. Что такого важного было в посылке — в материале.

4 сбитых подростка за сутки

Фото: pixabay.com

За 8 сентября на улицах сбили четверых несовершеннолетних. Только один из них переходил дорогу в неположенном месте.

Авария с опорой линии передач

Фото: pixabay.com

Авария случилась рано утром. Пострадала молодая девушка, находившаяся в машине с водителем.

Поросенок в городе

Фото: Андрей Першин

Очевидцы делятся фотографиями поросенка, гулявшего по городу. Видно, малыш устал. Поэтому вырыл ями на улице и уснул в ней.

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Новое расписание электрички Ижевск — Глазов