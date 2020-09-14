Утро в Ижевске: новые подробности трагедии в Сарапуле, погода на ближайшие дни и страшные ДТП недели

Фото: Эдуард Карипов

Доброе утро, Ижевск! С началом новой рабочей недели! Пусть она будет очень продуктивной и позитивной. Синоптики сегодня с не очень хорошими прогнозами - за окном до 14 градусов и дождь. Для начала расскажем вам о самых важных новостях за выходные:

- «Ижсталь» проиграла очередной матч.

- 10-й юбилейный легкоатлетический забег «Динамовская миля 2020» прошел в Ижевске. Фоторепортаж и победители - в нашем материале.

- К 15:00 явка избирателей на выборы депутатов Гордумы Ижевска составила 13,62%.

- Еще одна волнительная история с хорошим концом: спасатели в Ижевске вызволили двухлетнего ребенка, который случайно закрылся в квартире.

- В Ижевск приехала команда медиков из Москвы, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Куда они поедут и что будут делать в больницах Удмуртии? Врачи рассказали о своих ближайших планах.

- По состоянию на утро 13 сентября в Удмуртии зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией; два человека скончались.

- Страшная история произошла на Алтае с туристами из Ижевска. Один из ижевчан погиб во время сплава. Товарищи идут с его телом до ближайшего населенного пункта уже несколько дней. Узнали подробности истории.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

С 14 по 20 сентября ижевчан ожидает дождливая, пасмурная неделя, об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра. За семь дней не предвидится ни одного солнечного - с понедельника по пятницу синоптики обещают сплошную облачность. Дожди также прогнозируются ежедневно, исключение составляет только пятница и, возможно, еще четверг и суббота - если полагаться на сервис «Яндекс. Погода». Подробнее по ссылке.

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ТРАГЕДИИ В САРАПУЛЕ

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух подростков в одном из заброшенных домов Сарапула, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла днем в субботу, 12 сентября. Подростки пробрались в заброшенный дом, и у ветхой постройки рухнули перекрытия. На данный момент известно, что несовершеннолетние находились в доме втроем. Один из них чудом выжил (подробнее).

СТРАШНЫЕ ДТП НЕДЕЛИ

За неделю в Удмуртии произошло довольно большое количество ДТП; к сожалению, некоторые из них оказались смертельными. Кроме того, за неделю на дорогах пострадало несколько детей. Подробнее в обзоре «Комсомолки».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.