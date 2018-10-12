2018-10-12T07:07:23+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ижевчанка, прошедшая кастинг проекта «Танцы» и борьба с сельским бездорожьем

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали
Диана ФИЛИМОНОВА
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С добрым утром, Ижевск!С добрым утром, Ижевск!Фото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 октября, пятница. Пока вы настраиваетесь на последний на этой неделе рабочий день, мы вам расскажем о последних новостях в Ижевске и в Удмуртии.

9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Два брата погибли в страшном пожаре в Ижевске

Школьник из Удмуртии стал победителем международного конкурса аккордеонистов

В Ижевске пропала 16-летняя девушка

Невменяемый житель Удмуртии грозился взорвать жилой дом

Почти 254 килограмма некачественного мяса изъяли в Удмуртии

Двое школьников украли автомат со жвачками в Ижевске

Историческое соглашение

Стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве республики с маркетинговым агентством Global Star Russia. Теперь спортивные клубы Удмуртии будет продвигать команда известного исполнителя и музыкального продюсера Тимати (подробнее)

пресс-служба главы и правительства Удмуртии

пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Посол ГТО

Двукратный чемпион и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Владислав Лекомцев назначен послом ГТО. Прославленный спортсмен займется популяризацией физической культуры и спорта, а также пропагандой ЗОЖ (подробнее)

Владислав Лекомцев Фото: Архив КП

Владислав ЛекомцевФото: Архив КП

Бой бездорожью

В Удмуртии разработали трехлетнюю программу ремонта непроезжих участков дорог. На 22 из 41 участках работы уже ведутся. К концу года дорожникам необходимо привести в нормативное состояние еще около 79 км дорог (подробнее)

pixabay.com

pixabay.com

Ты в танцах!

Ижевчанка Люба Дресвянникова прошла кастинг на телепроект «Танцы» на ТНТ. 17-летняя девушка рассказала «Комсомолке» о том, как готовилась к отбору на проект и раскрыла тайны закулисья популярного танцевального шоу (подробнее)

Личный архив Любови

Личный архив Любови

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Школьник из Удмуртии стал победителем международного конкурса аккордеонистов
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