Утро в Ижевске: ижевчанка, прошедшая кастинг проекта «Танцы» и борьба с сельским бездорожьем
Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 октября, пятница. Пока вы настраиваетесь на последний на этой неделе рабочий день, мы вам расскажем о последних новостях в Ижевске и в Удмуртии.
9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске
Два брата погибли в страшном пожаре в Ижевске
Школьник из Удмуртии стал победителем международного конкурса аккордеонистов
В Ижевске пропала 16-летняя девушка
Невменяемый житель Удмуртии грозился взорвать жилой дом
Почти 254 килограмма некачественного мяса изъяли в Удмуртии
Двое школьников украли автомат со жвачками в Ижевске
Историческое соглашение
Стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве республики с маркетинговым агентством Global Star Russia. Теперь спортивные клубы Удмуртии будет продвигать команда известного исполнителя и музыкального продюсера Тимати (подробнее)
пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Посол ГТО
Двукратный чемпион и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Владислав Лекомцев назначен послом ГТО. Прославленный спортсмен займется популяризацией физической культуры и спорта, а также пропагандой ЗОЖ (подробнее)
Владислав ЛекомцевФото: Архив КП
Бой бездорожью
В Удмуртии разработали трехлетнюю программу ремонта непроезжих участков дорог. На 22 из 41 участках работы уже ведутся. К концу года дорожникам необходимо привести в нормативное состояние еще около 79 км дорог (подробнее)
pixabay.com
Ты в танцах!
Ижевчанка Люба Дресвянникова прошла кастинг на телепроект «Танцы» на ТНТ. 17-летняя девушка рассказала «Комсомолке» о том, как готовилась к отбору на проект и раскрыла тайны закулисья популярного танцевального шоу (подробнее)
Личный архив Любови
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