Утро в Ижевске: скидки на административные штрафы, опасный цветок и открытие лодочной станции

Доброе утро, Ижевск! Долгожданная пятница, 7 июня. Днем столбик термометра поднимется до +20, местами пройдет дождь. Настраиваемся на рабочий день, но не забываем, что впереди выходные. Предлагаем быть в курсе всех новостей и почитать новости одной строкой:

-Иван Крюков о том, как сделал браслет из «драконьего камня» и какое влияние украшения оказывают на человека.

-Тот, кто должен защищать закон, сам нарушил его и попался в руки сотрудников ФСБ по Удмуртии.

-Помните мы рассказывали про жителей Ижевска, которые "зарабатывали" на инсценировках ДТП? Дело уже рассматривается в суде.

-Что рассказал глава Удмуртии о поддержке молодых семей и когда запустят эту программу?

-Водитель мотоцикла погиб в ДТП. Что известно на данный момент.

-А вы видели живого слона? 6 июня водили по улицам Ижевска слонов.

-Мастер из Удмуртии делает из автозапчастей настоящие шедевры! Больше фото есть по ссылке.

-Говорят, это значимое событие в истории музыки Удмуртии.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ОПАСНЫЙ ЦВЕТОК

Фото: plantarium.ru

Недавно в соцсетях появились сообщения о нахождении в Удмуртии растения под названием «неопалимая купина». Этот цветок для людей представляет смертельную опасность. «Комсомолка» выяснила, так ли опасно это растение, как о нем пишут.

СКИДКА НА ШТРАФЫ

Фото: Архив

В Удмуртии могут ввести скидку 50% на штрафы за административные правонарушения, по аналогии со штрафами от ГИБДД (продолжение).

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Фото: vk.com/prokat18rus

Когда начнет свою работу лодочная станция, которая находится на набережной Ижевска, около бывшего здания Индустриального техникума? (продолжение).