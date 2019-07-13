Итоги недели в Ижевске: штраф за оскорбление власти, массовое ДТП и подорожание мяса
Коротко о главном
- Футболист рассказал, каково сидеть в колонии Удмуртии
- В одном из районов Удмуртии произошло жестокое убийство собаки
- В Ижевске косить траву вдоль дорог будут с помощью трактора
- Стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника ижевской полиции
- Проезжую часть на кольце по улице Удмуртская-Либкнехта в Ижевске сузят из-за ремонта
- Что собираются делать на улице 9 Января в Ижевске?
С подробностями
Мясо подорожает?
Фото: Сергей Грачев
Мясо может подорожать на 10%! Такая информация появилась недавно в ряде СМИ. Ждать ли подорожания в Удмуртии, с чем оно может быть связано и на какие еще продукты взлетят цены?
Фишки за 10 тысяч, вход «для своих» и лампочка над входом
Фото: пресс-служба МВД по УР
Как работали подпольные казино в Ижевске? «Комсомолка» вспоминает, как боролись с игорным бизнесом в нашем городе.
«Гневное сториз»
Фото: Архив
Жителя Удмуртии наказали по статье об оскорблении власти. Молодой человек возмутился ограничением въезда на набережную.
Соль и бокал
Фото: Пиксабай
Полторы недели в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают скандал, который разгорелся вокруг ресторана в центре Ижевска. Один из посетителей написал пост о том, что директор заведения пригрозила ему смертью: он пожаловался на невкусную еду и это возмутило руководство заведения. Что произошло, разбиралась «Комсомолка».
«Девушка была вся в крови»
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В воскресенье, 7 июля, на объездной города Ижевска произошло массовое ДТП - столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, скончались два человека, четверых доставили в больницу, двое получили травмы. Выяснили подробности происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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