Итоги недели в Ижевске: штраф за оскорбление власти, массовое ДТП и подорожание мяса

Коротко о главном

- Футболист рассказал, каково сидеть в колонии Удмуртии

- В одном из районов Удмуртии произошло жестокое убийство собаки

- В Ижевске косить траву вдоль дорог будут с помощью трактора

- Стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника ижевской полиции

- Проезжую часть на кольце по улице Удмуртская-Либкнехта в Ижевске сузят из-за ремонта

- Что собираются делать на улице 9 Января в Ижевске?

С подробностями

Мясо подорожает?

Фото: Сергей Грачев

Мясо может подорожать на 10%! Такая информация появилась недавно в ряде СМИ. Ждать ли подорожания в Удмуртии, с чем оно может быть связано и на какие еще продукты взлетят цены?

Фишки за 10 тысяч, вход «для своих» и лампочка над входом

Фото: пресс-служба МВД по УР

Как работали подпольные казино в Ижевске? «Комсомолка» вспоминает, как боролись с игорным бизнесом в нашем городе.

«Гневное сториз»

Фото: Архив

Жителя Удмуртии наказали по статье об оскорблении власти. Молодой человек возмутился ограничением въезда на набережную.

Соль и бокал

Фото: Пиксабай

Полторы недели в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают скандал, который разгорелся вокруг ресторана в центре Ижевска. Один из посетителей написал пост о том, что директор заведения пригрозила ему смертью: он пожаловался на невкусную еду и это возмутило руководство заведения. Что произошло, разбиралась «Комсомолка».

«Девушка была вся в крови»

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В воскресенье, 7 июля, на объездной города Ижевска произошло массовое ДТП - столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, скончались два человека, четверых доставили в больницу, двое получили травмы. Выяснили подробности происшествия.