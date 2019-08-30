2019-08-30T07:41:41+03:00
Общество

Утро в Ижевске: «умная» остановка, школы, которые не начнут работать 1 сентября и вся информация о штрафах

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей БерезинФото: Сергей Березин
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 августа, долгожданная пятница! Нас ждет +12...+14 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Для чего в Ижевске возьмутся проверять все гаражные кооперативы?

- Продолжаем следить за успехами наших спортсменов. Давид Белявский завоевал очень важное золото. Почему важное, читайте по ссылке.

- У каких школ в Ижевске в этом году появилось ограждение.

- Внимание! В Ижевске разыскивают уроженца Волгограда.

-Жители нескольких домов в Ижевске исправно платили за воду. Вот только до «Ижводоканала» деньги так и не доходили. Следователи выяснили, куда «утекали» народные средства.

- Ура! В темном и страшном переходе около УдГУ появилось освещение.

- Ижевчане смогут первыми увидеть трейлер фильма о Михаиле Калашникове.

- Вот это да! Именем уроженца Удмуртии назвали судно во Владивостоке.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

НЕ ВСЕ ШКОЛЫ НАЧНУТ РАБОТАТЬ 1 СЕНТЯБРЯ

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Во вторник, 27 августа, состоялось заседание Совета Общественной палаты Ижевска. Одним из главных вопросов повестки дня стали затянувшиеся в связи с погодными условиями капитальные ремонты в детских садах и школах города (продолжение).

ШТРАФЫ

Фото: Архив

Фото: Архив

Автомобилистам не редко приходят извещения о том, что на почту пришел штраф за превышение скорости или другое нарушение. Но откуда приходят эти «письма счастья»? Как фиксируются нарушения? И какие виды камер установлены в Удмуртии? Разбиралась «Комсомолка».

"УМНАЯ" ОСТАНОВКА

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

В Ижевске на Центральной площади начали монтировать «умную» остановку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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