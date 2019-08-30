Утро в Ижевске: «умная» остановка, школы, которые не начнут работать 1 сентября и вся информация о штрафах
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 августа, долгожданная пятница! Нас ждет +12...+14 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
- Для чего в Ижевске возьмутся проверять все гаражные кооперативы?
- Продолжаем следить за успехами наших спортсменов. Давид Белявский завоевал очень важное золото. Почему важное, читайте по ссылке.
- У каких школ в Ижевске в этом году появилось ограждение.
- Внимание! В Ижевске разыскивают уроженца Волгограда.
-Жители нескольких домов в Ижевске исправно платили за воду. Вот только до «Ижводоканала» деньги так и не доходили. Следователи выяснили, куда «утекали» народные средства.
- Ура! В темном и страшном переходе около УдГУ появилось освещение.
- Ижевчане смогут первыми увидеть трейлер фильма о Михаиле Калашникове.
- Вот это да! Именем уроженца Удмуртии назвали судно во Владивостоке.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
НЕ ВСЕ ШКОЛЫ НАЧНУТ РАБОТАТЬ 1 СЕНТЯБРЯ
Фото: Сергей Грачев
Во вторник, 27 августа, состоялось заседание Совета Общественной палаты Ижевска. Одним из главных вопросов повестки дня стали затянувшиеся в связи с погодными условиями капитальные ремонты в детских садах и школах города (продолжение).
ШТРАФЫ
Фото: Архив
Автомобилистам не редко приходят извещения о том, что на почту пришел штраф за превышение скорости или другое нарушение. Но откуда приходят эти «письма счастья»? Как фиксируются нарушения? И какие виды камер установлены в Удмуртии? Разбиралась «Комсомолка».
"УМНАЯ" ОСТАНОВКА
Фото: Алена Селезнева
В Ижевске на Центральной площади начали монтировать «умную» остановку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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