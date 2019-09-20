Утро в Ижевске: уникальные духи «Сад оружейника», визит Владимира Путина и деньги на модернизацию ЕДДС
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 сентября, пятница. В городе сегодня ожидается кратковременный дождь. Днем до +9...+11 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Какие интересные факты рассказал Михаил Драгунов о легендарном отце-оружейнике.
- Зрелищное шоу пилотажной группы «Соколы России» можно будет посмотреть с необычного ракурса.
- Ко Дню оружейника мы решили вспомнить, какие инновации разработали в регионе.
- Самку арктического волка перевезли жить в Новосибирск.
- 18 сентября на набережной Ижевска, в рамках празднования Дня оружейника, открылась выставка техники. «Комсомолка» внимательно посмотрела экспонаты и собрала фоторепортаж.
- Еще одну ливневку начали ремонтировать в Ижевске.
- Вот это да! Семья из Удмуртии стала обладателем квартиры за 1,5 млн рублей.
- Городские смартфоны появились на «умных» остановках.
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ДЕНЬГИ НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Удмуртии на совершенствование службы спасения планируют направить немалую сумму (подробнее).
УНИКАЛЬНЫЕ ДУХИ
Фото: пресс-служба Минкульта Удмуртии
Аромат, посвященный Михаилу Калашникову создала парфюмер из Удмуртии (подробнее).
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В ИЖЕВСКЕ
Фото: КП
Владимир Путин посетил Ижевск и принял участие в мероприятиях, посвященных Дню оружейника (подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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