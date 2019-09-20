Утро в Ижевске: уникальные духи «Сад оружейника», визит Владимира Путина и деньги на модернизацию ЕДДС

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 сентября, пятница. В городе сегодня ожидается кратковременный дождь. Днем до +9...+11 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Какие интересные факты рассказал Михаил Драгунов о легендарном отце-оружейнике.

- Зрелищное шоу пилотажной группы «Соколы России» можно будет посмотреть с необычного ракурса.

- Ко Дню оружейника мы решили вспомнить, какие инновации разработали в регионе.

- Самку арктического волка перевезли жить в Новосибирск.

- 18 сентября на набережной Ижевска, в рамках празднования Дня оружейника, открылась выставка техники. «Комсомолка» внимательно посмотрела экспонаты и собрала фоторепортаж.

- Еще одну ливневку начали ремонтировать в Ижевске.

- Вот это да! Семья из Удмуртии стала обладателем квартиры за 1,5 млн рублей.

- Городские смартфоны появились на «умных» остановках.

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Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Фото: пресс-служба Минкульта Удмуртии

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