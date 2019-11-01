Утро в Ижевске: новая программа Алины Загитовой, смертельное ДТП и День жестянщика-2019
Доброе утро, Ижевск! Сегодня две хорошие новости: уже 1 ноября и пятница! За окном снег и -5 градусов. Днем до -4...-2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске в праздничные дни.
- Дорожные службы вышли на улицы города, чтобы очищать дороги от наледи. С каких дорог начали в первую очередь.
- Продажу энергетиков несовершеннолетним могут ограничить в Удмуртии.
- Согласно опросу жители Удмуртии счастливы на 5,6 баллов из 10.
- Нешуточные страсти: мужчину из Сарапула обвиняют в поджоге дома своей сожительницы.
- Дополнительные поезда Ижевск-Москва запустят в праздничные дни ноября.
- По какой причине жителя Удмуртии сняли с поезда Ижевск-Москва.
- В гаражах под Ижевском уничтожали опасные медицинские отходы.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
НОВАЯ ПРОГРАММА АЛИНЫ ЗАГИТОВОЙ
Фото: скриншот видео
На Первом канале показали премьеру абсолютно нового показательного номера олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой (подробнее).
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Ижевске 31 октября, около 13:00 по улице Азина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии (подробнее).
"ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА" В ИЖЕВСКЕ
Фото: Евгений Русанов
В Ижевске пошел долгожданный снег и, несмотря на то, что все так долго его ждали, автомобилисты оказались не готовы к такой погоде. В городе 6-балльные пробки и ДТП, собрали для вас подборку (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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