Утро в Ижевске: новая программа Алины Загитовой, смертельное ДТП и День жестянщика-2019

Доброе утро, Ижевск! Сегодня две хорошие новости: уже 1 ноября и пятница! За окном снег и -5 градусов. Днем до -4...-2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске в праздничные дни.

- Дорожные службы вышли на улицы города, чтобы очищать дороги от наледи. С каких дорог начали в первую очередь.

- Продажу энергетиков несовершеннолетним могут ограничить в Удмуртии.

- Согласно опросу жители Удмуртии счастливы на 5,6 баллов из 10.

- Нешуточные страсти: мужчину из Сарапула обвиняют в поджоге дома своей сожительницы.

- Дополнительные поезда Ижевск-Москва запустят в праздничные дни ноября.

- По какой причине жителя Удмуртии сняли с поезда Ижевск-Москва.

- В гаражах под Ижевском уничтожали опасные медицинские отходы.

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НОВАЯ ПРОГРАММА АЛИНЫ ЗАГИТОВОЙ

Фото: скриншот видео

На Первом канале показали премьеру абсолютно нового показательного номера олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой (подробнее).

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске 31 октября, около 13:00 по улице Азина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии (подробнее).

"ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА" В ИЖЕВСКЕ

Фото: Евгений Русанов

В Ижевске пошел долгожданный снег и, несмотря на то, что все так долго его ждали, автомобилисты оказались не готовы к такой погоде. В городе 6-балльные пробки и ДТП, собрали для вас подборку (подробнее).