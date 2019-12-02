Утро в Ижевске: двухметровая статуя клоуна, прогноз погоды на неделю и дата установки новогоднего городка

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 декабря, понедельник. В городе сегодня облачно, днем -3...-5 градусов, небольшой снег, к вечеру похолодание до -11 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Капсулу времени заложат в фундамент Монумента славы ВДВ в Ижевске.

- Лучшие студенты вузов Удмуртии получили именные премии.

- Ижевские кадеты встанут в почетном карауле Брестской крепости.

- В Ижевске осудили мошенницу, обманувшую жителей на 4 миллиона рублей.

- Двое ижевчан отправлены в колонию за сбыт наркотиков.

- Какие молодцы! Рыбаки спасли двоих провалившихся под лед жителей Удмуртии.

- Удмуртский Тол Бабай отправится в гости к свердловскому Деду Морозу. Откроем секрет - там будут и другие волшебники. Все они едут поздравить с днем рождения своего уральского коллегу.

- В Ижевске открылась выставка работ живописца Рубенса. Еще больше фото есть на нашем сайте.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ДВУХМЕТРОВЫЙ КЛОУН В ИЖЕВСКЕ

Фото: vk.com/udmcircus

Новая статуя появилась в Ижевске. На этот раз ее установили около цирка Удмуртии. Всех посетителей и прохожих будет встречать двухметровый металлический клоун, который держит в руках шляпу (подробнее).

ДАТА УСТАНОВКИ НОВОГОДНЕГО ГОРОДКА

Фото: Сергей Грачев

На Центральной площади Ижевска начнут устанавливать новогодний городок. Праздничное оформление будет на двух площадках - традиционно у здания Правительства и у круглого фонтана (подробнее).

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Диля Ахмадишина

Ближайшая неделя, по данным Яндекс.Погода, принесет снег и дожди. Ожидается понижение температуры до -10 градусов и слабый ветер. Какие еще сюрпризы подготовила погода для ижевчан, выясняла «Комсомолка».

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