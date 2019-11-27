Утро в Ижевске: картины Рубенса, прогулка главы и совет для Алины Загитовой
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 27 ноября. Сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков, температура -6..-8°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- 241 млн рублей на дороги: в Ижевске объявили торги на ремонт дороги в Ленинском районе
- Нет дела - нет наказания: ижевчанин разорвал материалы уголовного дела
- Пропавшего рыбака в Удмуртии разыскивают с 11 октября
- Повторное тестирование сервиса «Запись в школу» в Удмуртии прошло успешно
- Сточные воды сбрасывали в Ижевский пруд
- Два человека отравились угарным газом в Ижевске
А теперь к главным новостям:
Подлинные картины Рубенса
Фото: Константин Крусанов
В Ижевск привезли подлинные картины художника Питера Пауля Рубенса. Об этом сообщает пресс-служба города. Экспозиция посвящена 400-летию создания картины «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». В состав выставки дополнительно включен полный цикл гравюр по оригиналам Рубенса «Жизнь Марии Медичи» начала 18 века. (Подробнее)
Илья Авербух дал совет Алине Загитовой
Фото: instagram.com/azagitova
Серебряный призер Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
- Для победы недостаточно прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму, - сказал он. (Подробнее)
Почему трамваи сходят с рельсов
Сергей Грачёв
В Ижевске уже несколько раз на одном и том же месте трамваи сходят с рельсов. Гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов прокомментировал ситуацию. (Подробнее)
Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии над ребенком
Фото: pixabay.com
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Балезино, который обвиняется в сексуальном насилии в отношении четырехлетней девочки. (Подробнее)
Новая прогулка главы Ижевска
Фото: Людмила Куликова
23 ноября глава города Олег Бекмеметьев отправился на очередную прогулку по городу. В этот раз градоначальник отправился в Первомайский район: здесь жалуются на гололед на тротуарах и отсутствие остановок. (Подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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