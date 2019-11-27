2019-11-27T09:51:45+03:00
Общество

Утро в Ижевске: картины Рубенса, прогулка главы и совет для Алины Загитовой

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спалиФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 27 ноября. Сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков, температура -6..-8°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- 241 млн рублей на дороги: в Ижевске объявили торги на ремонт дороги в Ленинском районе

- Нет дела - нет наказания: ижевчанин разорвал материалы уголовного дела

- Пропавшего рыбака в Удмуртии разыскивают с 11 октября

- Повторное тестирование сервиса «Запись в школу» в Удмуртии прошло успешно

- Сточные воды сбрасывали в Ижевский пруд

- Два человека отравились угарным газом в Ижевске

А теперь к главным новостям:

Подлинные картины Рубенса

Фото: Константин Крусанов

Фото: Константин Крусанов

В Ижевск привезли подлинные картины художника Питера Пауля Рубенса. Об этом сообщает пресс-служба города. Экспозиция посвящена 400-летию создания картины «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». В состав выставки дополнительно включен полный цикл гравюр по оригиналам Рубенса «Жизнь Марии Медичи» начала 18 века. (Подробнее)

Илья Авербух дал совет Алине Загитовой

Фото: instagram.com/azagitova

Фото: instagram.com/azagitova

Серебряный призер Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

- Для победы недостаточно прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму, - сказал он. (Подробнее)

Почему трамваи сходят с рельсов

Сергей Грачёв

Сергей Грачёв

В Ижевске уже несколько раз на одном и том же месте трамваи сходят с рельсов. Гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов прокомментировал ситуацию. (Подробнее)

Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии над ребенком

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Балезино, который обвиняется в сексуальном насилии в отношении четырехлетней девочки. (Подробнее)

Новая прогулка главы Ижевска

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

23 ноября глава города Олег Бекмеметьев отправился на очередную прогулку по городу. В этот раз градоначальник отправился в Первомайский район: здесь жалуются на гололед на тротуарах и отсутствие остановок. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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