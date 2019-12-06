2019-12-06T09:50:22+03:00
Общество

Утро в Ижевске: штраф за сугробы во дворе, установка ледового городка и мероприятия в новогодние каникулы

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 декабря, долгожданная пятница! В городе сегодня совсем не зимняя погода - днем 0...+2 градуса, временами мокрый снег, возможен даже дождь, на дорогах гололед. Будьте аккуратны! А еще ко всему усиление ветра до 17 м/с. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Пока вы готовите вкусный кофе, предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Ура! Завершился конкурс «Лучшая клиника-2019»! Все итоге уже по ссылке.

- Вот это да! По данным Удмуртстата средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей.

- Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика.

- Новую ёлку на Центральной площади планируют устанавливать уже на следующей неделе.

- Глава Ижевска раскритиковал дорожные службы за некачественную уборку снега.

- В зоопарке Удмуртии появилась почта Деда Мороза. До какого числа дети смогут написать письмо.

- Какое наказание назначили сотруднику УФСИН, который за взятки проносил в колонию телефоны.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

БЕСПЛАТНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК:

Фото: udmurt.media

Фото: udmurt.media

В Ижевске ледовый городок на Центральной площади будет посвящен 100-летию государственности Удмуртии (0+) (Продолжение).

ШТРАФ ЗА СУГРОБЫ?

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

29 октября в Госсовете Удмуртии утвердили суммы штрафов за неправильное складирование снега. «Комсомолка» разбиралась в том, кто должен за это отвечать, как контролировать управляющую компанию и почему рублем могут поплатиться ижевчане (Подробнее).

МЕРОПРИЯТИЯ НА НОВЫЙ ГОД

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

5 декабря в медиагруппе «Центр» прошла презентация новогодних мероприятий (0+). Рассказываем, что ждет ижевчан в новогодние праздники (Подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
28-летняя девушка пострадала в ДТП в Ижевске
О брендах Удмуртии расскажет «Комсомолка»
Жителя Удмуртии осудят за развратные действия в отношении несовершеннолетних
«Закон приняли с запозданием»: Что думают эксперты об обязательстве держать подвалы домов в Ижевске открытыми
Ижевчанин не повелся на уловки мошенника и сохранил свои деньги
Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии вошел в топ-3 событий первых зимних выходных
20-метровую ёлку в Ижевске купили на деньги, вырученные от сдачи металлолома
Елизавета Туктамышева заняла первое место после короткой программы на турнире в Хорватии
34-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса
Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей
Группа «Пицца», световое видеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники
Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Сотрудница банка в Ижевске стала жертвой мошенников
20-метровую ёлку в Ижевске начнут устанавливать 9 декабря
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики
За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов