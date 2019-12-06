Утро в Ижевске: штраф за сугробы во дворе, установка ледового городка и мероприятия в новогодние каникулы
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 декабря, долгожданная пятница! В городе сегодня совсем не зимняя погода - днем 0...+2 градуса, временами мокрый снег, возможен даже дождь, на дорогах гололед. Будьте аккуратны! А еще ко всему усиление ветра до 17 м/с. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Пока вы готовите вкусный кофе, предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Ура! Завершился конкурс «Лучшая клиника-2019»! Все итоге уже по ссылке.
- Вот это да! По данным Удмуртстата средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей.
- Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика.
- Новую ёлку на Центральной площади планируют устанавливать уже на следующей неделе.
- Глава Ижевска раскритиковал дорожные службы за некачественную уборку снега.
- В зоопарке Удмуртии появилась почта Деда Мороза. До какого числа дети смогут написать письмо.
- Какое наказание назначили сотруднику УФСИН, который за взятки проносил в колонию телефоны.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
БЕСПЛАТНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК:
Фото: udmurt.media
В Ижевске ледовый городок на Центральной площади будет посвящен 100-летию государственности Удмуртии (0+) (Продолжение).
ШТРАФ ЗА СУГРОБЫ?
Фото: Сергей Грачев
29 октября в Госсовете Удмуртии утвердили суммы штрафов за неправильное складирование снега. «Комсомолка» разбиралась в том, кто должен за это отвечать, как контролировать управляющую компанию и почему рублем могут поплатиться ижевчане (Подробнее).
МЕРОПРИЯТИЯ НА НОВЫЙ ГОД
Фото: Диля Ахмадишина
5 декабря в медиагруппе «Центр» прошла презентация новогодних мероприятий (0+). Рассказываем, что ждет ижевчан в новогодние праздники (Подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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