2020-01-27T19:20:02+03:00
Общество

Утро в Ижевске: прощание Евгением Одиянковым, сокращение депутатов в Гордуме и новый маршрут автобуса №31

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 января, вторник. В городе сегодня небольшая облачность, без осадков. Днем до -17 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

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Проезд временно ограничат на одной из улиц в Ижевске

Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе

Далее с подробностями.

УТРАТА

27 января в Ижевске простились с Евгением Одиянковым, известным кардиохирургом и почетным гражданином города. Он скончался 25 января на 68-м году жизни.

Гражданская панихида состоялась в Свято-Михайловском соборе. Проводить в последний путь врача, прославившегося золотыми руками и добрым сердцем, люди шли сплошным потоком. Коллеги, политики и благородные пациенты несли цветы и не сдерживали слез.

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

СОКРАТИЛИ

23 января состоялась внеочередная сессия Гордумы. По итогу было решено сократить число депутатов с 42 до 35. Что это значит для жителей, кто и как выбирает народных избранников, разбиралась «Комсомолка».

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

ИЗМЕНИТСЯ МАРШРУТ

С 28 января изменится маршрут у автобуса №31. Об этом сообщает «ИПОПАТ». Теперь автобус №31 будет ехать через микрорайон «Восток» и ул. Берша.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

ИСТОЧНИК KP.RU

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