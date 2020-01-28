Утро в Ижевске: прощание Евгением Одиянковым, сокращение депутатов в Гордуме и новый маршрут автобуса №31
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 января, вторник. В городе сегодня небольшая облачность, без осадков. Днем до -17 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе
Далее с подробностями.
УТРАТА
27 января в Ижевске простились с Евгением Одиянковым, известным кардиохирургом и почетным гражданином города. Он скончался 25 января на 68-м году жизни.
Гражданская панихида состоялась в Свято-Михайловском соборе. Проводить в последний путь врача, прославившегося золотыми руками и добрым сердцем, люди шли сплошным потоком. Коллеги, политики и благородные пациенты несли цветы и не сдерживали слез.
Фото: Екатерина Ардашева
СОКРАТИЛИ
23 января состоялась внеочередная сессия Гордумы. По итогу было решено сократить число депутатов с 42 до 35. Что это значит для жителей, кто и как выбирает народных избранников, разбиралась «Комсомолка».
Фото: Диля Ахмадишина
ИЗМЕНИТСЯ МАРШРУТ
С 28 января изменится маршрут у автобуса №31. Об этом сообщает «ИПОПАТ». Теперь автобус №31 будет ехать через микрорайон «Восток» и ул. Берша.
Фото: архив редакции
ИСТОЧНИК KP.RU
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