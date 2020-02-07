Утро в Ижевске: где находится спасенный малыш, что нагадали телеведущей Алле Михеевой, история фотографа дикой природы

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 февраля, пятница! В городе сегодня временами снег. Температура днем -8...-10 градусов. Мы надеемся, что последний день рабочей недели вы начнете бодро и с хорошим настроением. А пока вы просыпаетесь и завариваете кофе, предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Кто обязан чинить сломанные домофоны в домах Ижевска.

- Ремонт заброшенного корпуса УдГУ начнется в 2020 году.

- Исполняющий обязанности начальника отдела УГИБДД по Удмуртии рассказал, где расположат макеты патрульных машин.

- В исправительную колонию Удмуртии местная жительница пыталась пронести телефоны необычным способом.

- Какой ужас! Мужчина из Удмуртии почти год избивал 9-летнего пасынка, а его родная мать смотрела на все и не предпринимала мер. Какое наказание назначили виновнику.

- Помните это кафе у резиденции главы Удмуртии? У него появится вторая жизнь! Что там расположится.

- Глава Удмуртии назначил советника по международным связям.

- Как такое возможно? Информационные табло перепутали местами на Центральной площади Ижевска.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ АЛЛЕ МИХЕЕВОЙ В УДМУРТИИ НАГАДАЛИ ТРОИХ ДЕТЕЙ

Фото: Анастасия Захарова

Рассказала о новом шоу и исполнила гимн пельменям: ведущая «Вечернего Урганта» посетила Ижевск. 5 февраля на улицах Ижевска заметили Аллу Михееву. «Комсомолка» выяснила, для чего известная телеведущая приехала в Удмуртию (подробнее).

ГДЕ СЕЙЧАС МАЛЫШ, КОТОРОГО НАШЛИ У ТЕЛА МАТЕРИ В ИЖЕВСКЕ?

Фото: Ольга Авдеева

На днях в соцсетях уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева рассказала, как себя чувствует малыш, которого нашли в ижевской квартире рядом с телом мертвой матери (подробнее).

ФОТОГРАФ ИЗ ИЖЕВСКА: «ГОНЯЛСЯ ЗА ЛИСОЙ, КОТОРАЯ УКРАЛА ИЗ РЮКЗАКА ПЕРЧАТКУ»

Фото: предоставлено героем публикации

У 32-летнего ижевчанина Никиты Шемякина сразу два серьезных увлечения. Вот уже 22 года он играет в хоккей и 2 года фотографирует дикую природу. И, несмотря на явный разрыв в длительности увлечений, сегодня мы расскажем вам про второе. Ведь Никита Шемякин – первый фотограф из Удмуртии, который входит в Союз фотографов дикой природы! (подробнее).

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