Утро в Ижевске: наступающий грипп, кадровые смены в администрации и очереди на улице у «Ижавиа»

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Почему на входе в аэропорт Ижевска собираются очереди?

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили у пенсионерки из Удмуртии 150 тысяч рублей

Начальника управления ЖКХ администрации назначили в Ижевске

Двое взрослых и годовалая девочка пострадали в ДТП на трассе Удмуртии

Биатлонист из Удмуртии стал чемпионом России в марафоне

За выходные в Удмуртии в пожарах погибло четыре человека

Полицейские в Удмуртии обнаружили сеть притонов для занятия проституцией

48 подтвержденных случаев гриппа зафиксировано в Удмуртии

17-летнего ижевчанина обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере

А теперь с подробностями:

Ижевчанка в 50 лет похудела на 42 килограмма и приняла участие в конкурсе «Мисс Бикини»

Фото: архив героя

В 50 лет ижевчанка Эвелина весила почти 100 кг, ее мучили боли в спине и были проблемы с женским здоровьем.

«Сохранившиеся витражи и протекающая крыша»: как сейчас выглядит заброшенное здание профилактория УдГУ в Ижевске

Фото: Амир Закиров

В этом году начнется ремонт здания профилактория УдГУ. К 2021-2022 году здесь расположатся лаборатории. Пока ремонт не начался, «Комсомолка» побывали за закрытыми дверями и увидела, как выглядит заброшенный корпус сейчас.

Хворь из Китая: бояться ли жителям Удмуртии коронавируса?

Фото: Pixabay.com

Более 37 тысяч заболевших и более 800 погибших – с каждым днем число людей, пострадавших от коронавируса, растет. В нашей стране заболевших пока двое – граждане Китая. Они изолированы. Помещены в карантин и россияне, эвакуированные из зоны заражения. Нужно ли бояться жителям Удмуртии и может ли эпидемия добраться до нас? Разбиралась «Комсомолка».

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