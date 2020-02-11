Утро в Ижевске: наступающий грипп, кадровые смены в администрации и очереди на улице у «Ижавиа»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 11 февраля, на улице днем небольшая облачность, -3...-5 градусов, осадков не ожидается. Желаем вам хорошего дня и предлагаем прочитать новости одной строкой:
Почему на входе в аэропорт Ижевска собираются очереди?
Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили у пенсионерки из Удмуртии 150 тысяч рублей
Начальника управления ЖКХ администрации назначили в Ижевске
Двое взрослых и годовалая девочка пострадали в ДТП на трассе Удмуртии
Биатлонист из Удмуртии стал чемпионом России в марафоне
За выходные в Удмуртии в пожарах погибло четыре человека
Полицейские в Удмуртии обнаружили сеть притонов для занятия проституцией
48 подтвержденных случаев гриппа зафиксировано в Удмуртии
17-летнего ижевчанина обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере
А теперь с подробностями:
Ижевчанка в 50 лет похудела на 42 килограмма и приняла участие в конкурсе «Мисс Бикини»
Фото: архив героя
В 50 лет ижевчанка Эвелина весила почти 100 кг, ее мучили боли в спине и были проблемы с женским здоровьем.
«Сохранившиеся витражи и протекающая крыша»: как сейчас выглядит заброшенное здание профилактория УдГУ в Ижевске
Фото: Амир Закиров
В этом году начнется ремонт здания профилактория УдГУ. К 2021-2022 году здесь расположатся лаборатории. Пока ремонт не начался, «Комсомолка» побывали за закрытыми дверями и увидела, как выглядит заброшенный корпус сейчас.
Хворь из Китая: бояться ли жителям Удмуртии коронавируса?
Фото: Pixabay.com
Более 37 тысяч заболевших и более 800 погибших – с каждым днем число людей, пострадавших от коронавируса, растет. В нашей стране заболевших пока двое – граждане Китая. Они изолированы. Помещены в карантин и россияне, эвакуированные из зоны заражения. Нужно ли бояться жителям Удмуртии и может ли эпидемия добраться до нас? Разбиралась «Комсомолка».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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