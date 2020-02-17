2020-02-17T09:54:40+03:00
Общество

Утро в Ижевске: презентация фильма «Калашников», масштабный велопарад и новая пара в зоопарке

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Удмуртии за минувшие выходные
Дмитрий Бикин
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 февраля, понедельник. В городе ожидается от -1 до -3. Будьте внимательны, во вторую половину дня возможно усиление ветра до 17 м/с. Желаем хорошего дня и предлагаем прочитать новости одной строкой:

Зоопарк Удмуртии перейдет на весенний режим

Житель Удмуртии напал на следователя

Около 200 участников и перекрытые улицы: зимний велопарад прошел в Ижевске

Ижевчанин победил в «Своей игре» на НТВ

Самец рыси из Ижевска нашел московскую невесту

Памятник композитору Чайковскому появится в Ижевске

Животных вакцинируют от бешенства в неблагополучном районе Ижевска

А теперь с подробностями:

10 минут лежала на холодном снегу: девочка из Ижевска оказалась в гипсе из-за падения на скользком тротуаре

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

На улице Сакко и Ванцетти в Ижевске произошел неприятный инцидент: 14-летняя девочка, поскользнувшись на скользком тротуаре, упала и повредила колено. Журналист «Комсомолки» выяснил подробности истории и узнал, куда можно обращаться в таких случаях.

Погода в Ижевске: ожидается потепление и небольшой снег

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Погода на предстоящей неделе приготовила ижевчанам немало сюрпризов. Так, в город придет долгожданное потепление. Подробнее - в традиционном прогнозе от «Комсомолки».

Ижевчанка, вышедшая замуж за американца: «Многие думают, что я приехала в Штаты искать мужа»

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

Вот уже 7 лет ижевчанка Лидия живет в Нью-Йорке. Она открыла собственную компанию, стала ведущим аналитиком в страховой компании и вышла замуж за американца. Однако путь к счастью был непростым. Подробности расскажет «Комсомолка».

«Для родных это особая история»: как в Ижевске прошла премьера фильма про Калашникова?

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

15 февраля в Ижевске прошел закрытый показ фильма «Калашников». В массовый прокат лента выйдет уже 20 числа. На премьере в Ижевске собрались авторы фильма, руководители и представители оборонной промышленности и родственники конструктора. Тем временем «Комсомолка» тоже сходила на презентацию и пообщалась с первыми зрителями. Делимся впечатлениями!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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