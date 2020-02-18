2020-02-18T09:44:14+03:00
Общество

Утро в Ижевске: мультсериал ижевчан на 2x2 , пятилетний мальчик в программе «Лучше всех» и квитанции с корректировкой

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей БерезинФото: Сергей Березин
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 февраля, вторник. В городе сегодня облачно, временами небольшие осадки. Днем до +3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

На начало 2019 года в Удмуртии проживало 694,3 тысячи мужчин

Около 200 учеников начальной школы приняли участие в Республиканской олимпиаде по шахматам в Ижевске

Ансамбль «Италмас» из Удмуртии отменил гастроли в Северную Корею из-за коронавируса

Первая тройня родилась в Удмуртии в 2020 году

Обвиняемых в двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске доставили в Удмуртию из Белоруссии

Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта

Пешеходный переход на ул. Щорса появится в Ижевске

Далее с подробностями.

ЗНАЙ НАШИХ!

В феврале на телеканале 2x2 выходит новый мультсериал «Нигдегород» (16+). Рекламу проекта можно увидеть по всему городу - она мелькает и на баннерах, и даже на автобусах. Но мало кто знает, что этот проект придумали ребята из Ижевска. О чем будет новый мультсериал, «Комсомолке» рассказал один из создателей Евгений Огнев.

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

ЛУЧШЕ ВСЕХ

На Первом канале 16 февраля в программе «Лучше всех» (0+) показали пятилетнего жителя Ижевска Степана Щепина. Степан рассказал ведущему шоу Максиму Галкину об аквариумных рыбках.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

КВИТАНЦИИ

Ижевчане начали получать квитанции с корректировкой по отоплению. Такая корректировка проводится ежегодно, в первом квартале года, следующего за расчетным. При этом в 2020 году для большинства многоквартирных домов Ижевска корректировка пройдет в два этапа.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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