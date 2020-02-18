Утро в Ижевске: мультсериал ижевчан на 2x2 , пятилетний мальчик в программе «Лучше всех» и квитанции с корректировкой
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 февраля, вторник. В городе сегодня облачно, временами небольшие осадки. Днем до +3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
На начало 2019 года в Удмуртии проживало 694,3 тысячи мужчин
Около 200 учеников начальной школы приняли участие в Республиканской олимпиаде по шахматам в Ижевске
Ансамбль «Италмас» из Удмуртии отменил гастроли в Северную Корею из-за коронавируса
Первая тройня родилась в Удмуртии в 2020 году
Обвиняемых в двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске доставили в Удмуртию из Белоруссии
Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта
Пешеходный переход на ул. Щорса появится в Ижевске
Далее с подробностями.
ЗНАЙ НАШИХ!
В феврале на телеканале 2x2 выходит новый мультсериал «Нигдегород» (16+). Рекламу проекта можно увидеть по всему городу - она мелькает и на баннерах, и даже на автобусах. Но мало кто знает, что этот проект придумали ребята из Ижевска. О чем будет новый мультсериал, «Комсомолке» рассказал один из создателей Евгений Огнев.
Фото: личный архив героя
ЛУЧШЕ ВСЕХ
На Первом канале 16 февраля в программе «Лучше всех» (0+) показали пятилетнего жителя Ижевска Степана Щепина. Степан рассказал ведущему шоу Максиму Галкину об аквариумных рыбках.
Фото: скриншот видео
КВИТАНЦИИ
Ижевчане начали получать квитанции с корректировкой по отоплению. Такая корректировка проводится ежегодно, в первом квартале года, следующего за расчетным. При этом в 2020 году для большинства многоквартирных домов Ижевска корректировка пройдет в два этапа.
Фото: Сергей Грачев
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »