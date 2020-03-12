Утро в Ижевске: ижевчанка, похудевшая на 34 кг, кафе «Кораблик» изнутри и розыск любимой девушки

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 марта, четверг. В городе сегодня облачно, небольшой дождь и +3...+5 градусов днем. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В районе улицы Гагарина в Ижевске произошло повреждение водопровода. В каких домах отключили воду.

- Вот это да! Житель Удмуртии выиграл соревнования по северной ходьбе на дистанции 21 км в Мурманске.

- В год 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне отремонтируют сквер у Вечного огня в Ижевске. Что там будут делать.

- Олимпийская чемпионка Алина Загитова призвала всех участвовать в конкурсе «Правнуки Победителей».

- Ох уж этот коронавирус... В аптеках Удмуртии наблюдается дефицит медицинских масок, что еще выявили в ходе мониторинга аптек общественники.

- Скоро на улицах Ижевска появится несколько новых дорожных знаков. Рассказываем о дорожных изменениях.

- Находясь на карантине после поездки в Италию, ижевчанка написала песню про коронавирус.

- Как реагировать жителям Удмуртии на сообщения о падении рубля? И стоит ли покупать валюту и технику сейчас?

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ИЖЕВЧАНКА, ПОХУДЕВШАЯ НА 34 КГ

Фото: Архив героя

Ксения Лобаева - известный блогер, на нее подписаны 105 тысяч человек. Глядя на стройную девушку, сложно представить, что еще 4 года назад она весила больше 90 кило и любила пиццу и сухарики. Рассказываем, как девушке удалось похудеть.

КАФЕ "КОРАБЛИК" ВНУТРИ

Фото: скриншот видео

Ижевчанин побывал в заброшенном кафе на набережной пруда «Кораблик». Атмосферное видео он опубликовал на своей странице в ютубе.

УРОЖЕНЕЦ ИЖЕВСКА РАЗЫСКИВАЕТ СВОЮ ЛЮБОВЬ

Фото: предоставлено героем публикации

Уроженец Ижевска Руслан Гайнутдинов живет в Татарстане, имеет свое дело и, казалось бы, должен быть счастлив. Но вот уже 8 лет молодой человек разыскивает свою любовь. Необычную историю у героя узнала «Комсомолка».

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