2020-03-23T09:46:45+03:00
Общество

Утро в Ижевске: заразившиеся коронавирусом, сгоревшие машины и погода на неделю

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 марта, понедельник. В городе сегодня ясно, без осадков. Днем 0...+2 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Ижевск присоединится к международной экологической акции «Час Земли».

- 10-классница из Удмуртии победила в финале Всероссийской олимпиады школьников «Софиум».

- Коронавирус не помеха! Елизавета Туктамышева выступит на ледовом шоу.

- Мошенники не дремлют. За сутки у жителей Удмуртии похитили кругленькую сумму.

- Ответ главы Удмуртии коронавирусу: Александр Бречалов устроил соревнования с сыном. Кто выиграл?

- В Ижевске начали производить антисептики для рук.

- Что сделают в Удмуртии в этом году, чтобы снизить аварийность на дорогах?

- Важная информация для пассажиров. Трамваи и троллейбусы переходят на новый режим работы.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

КОРОНАВИРУС ДОБРАЛСЯ ДО УДМУРТИИ

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

До подтверждения наличия коронавирусной инфекции заболевшие находились на самоизоляции. Один человек приехал из Венгрии, другой из Швейцарии. Сейчас они находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице (подробнее).

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Архив

Фото: Архив

Погода на предстоящей неделе приготовила ижевчанам немало сюрпризов. В город вновь придет потепление. Подробнее – в традиционном прогнозе от «Комсомолки».

СГОРЕВШИЕ МАШИНЫ

Фото: Алексей Мошков

Фото: Алексей Мошков

Вечером 21 марта на парковке во дворе дома по улице Пушкинская, 157 загорелась машина. На место приехали сотрудники полиции и пожарные, сообщают очевидцы в социальной сети (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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