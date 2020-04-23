Утро в Ижевске: 15 новых случаев заражения и спрятанный в сарае труп мужчины
Доброе утро, Ижевск! Сегодня днем ожидается всего 3°С а также небольшой дождь. Желаем отличного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Ветеринарный врач из Ижевска рассказала, могут ли животные болеть коронавирусом
- В период нереста в Удмуртии запретят рыбачить
- Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Можге а также в Воткинске
- Полицейский из Удмуртии попал в ДТП в Дагестане
- Уроженка Ижевска Алина Загитова стала 8-й в мировом рейтинге фигуристок
- Два пенсионера пострадали в ДТП в Ижевске
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Где в Удмуртии запустят беспилотники с громкоговорителями?
Фото: архив
С 22 апреля жители двух сел Удмуртии начнут слышать сообщения о мерах самоизоляции с неба. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике. (подробнее)
15 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Удмуртии
Фото: pixabay.com
По состоянию на 22 апреля в Удмуртии зарегистрировано еще 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О приросте заболевших сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте». (Подробнее)
Глава Ижевска рассказал, кто возглавил «Ижводоканал»
Фото: архив
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал журналистам, кто возглавил «Ижводоконал». 22 апреля стало известно, что предыдущий директор Владислав Катаев покидает пост. (Подробнее)
Житель Удмуртии месяц прятал в сарае тело убитого знакомого
Фото: pixabay.com
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жителя Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике. (Подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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