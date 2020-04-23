Утро в Ижевске: 15 новых случаев заражения и спрятанный в сарае труп мужчины

Доброе утро, Ижевск! Сегодня днем ожидается всего 3°С а также небольшой дождь. Желаем отличного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Ветеринарный врач из Ижевска рассказала, могут ли животные болеть коронавирусом

- В период нереста в Удмуртии запретят рыбачить

- Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Можге а также в Воткинске

- Полицейский из Удмуртии попал в ДТП в Дагестане

- Уроженка Ижевска Алина Загитова стала 8-й в мировом рейтинге фигуристок

- Два пенсионера пострадали в ДТП в Ижевске

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Где в Удмуртии запустят беспилотники с громкоговорителями?

Фото: архив

С 22 апреля жители двух сел Удмуртии начнут слышать сообщения о мерах самоизоляции с неба. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике. (подробнее)

15 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Удмуртии

Фото: pixabay.com

По состоянию на 22 апреля в Удмуртии зарегистрировано еще 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О приросте заболевших сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте». (Подробнее)

Глава Ижевска рассказал, кто возглавил «Ижводоканал»

Фото: архив

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал журналистам, кто возглавил «Ижводоконал». 22 апреля стало известно, что предыдущий директор Владислав Катаев покидает пост. (Подробнее)

Житель Удмуртии месяц прятал в сарае тело убитого знакомого

Фото: pixabay.com

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жителя Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике. (Подробнее)

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