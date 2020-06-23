Утро в Ижевске: брошенный рыбак, лоси на дорогах и подготовка лагерей к сезону
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 июня, вторник. В городе сегодня переменная облачность, днем до +22 градусов, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Наверное, каждый уважающий себя ижевчанин и не только побывал на заброшенной даче фабриканта Петрова на Воложке. «Комсомолка» в очередной раз поинтересовалась, кто должен отвечать за содержание здания и будут ли его реставрировать.
- В Удмуртии расследуют уголовное дело о незаконной рубке леса на 4 млн рублей.
- «Защита исторической правды - будущее наших детей»: в районах Удмуртии прокомментировали поправки в Конституцию.
- Еще в одном районе Ижевска на две недели отключат горячую воду.
- В День памяти и скорби верующие в Ижевске совершили крестный ход.
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Мужчину из Удмуртии обвиняют в развращении двух малолетних девочек.
- Торги на реконструкцию нижней части Центральной площади не состоялись, рассказываем, почему.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ЛОСИ НА ДОРОГАХ
Фото: pixabay.com
Где в Удмуртии чаще всего случаются «смертельные» ДТП из-за диких животных (подробнее).
БРОШЕННЫЙ РЫБАК
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
Спасателям Удмуртии поступило сообщение, что на реке Белая, на острове «Чертова гора» находится один мужчина и не может сам выбраться. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
ГОТОВНОСТЬ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЕЙ К СЕЗОНУ
Фото: pixabay.com
В Удмуртии продолжается проверка детских лагерей. Об этом сообщает республиканское Управление Роспотребнадзора.
По данным на 18 июня уведомления о планируемом открытии подали 577 летних оздоровительных учреждений. Среди них 520 учреждений с дневным пребыванием детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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