2020-06-03T09:03:51+03:00
Общество

Утро в Ижевске: смерть от коронавируса, откровения ижевчанина-путешественника и вынужденная самоизоляция заводчан

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 3 июня, среда. В городе сегодня ожидается до +17...+19 градусов, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве.

- Сколько нарушений по фактам незаконной продажи алкоголя было выявлено полицейскими 1 июня в Удмуртии.

- Двое мужчин с признаками опьянения получили травмы в ДТП в Удмуртии.

- Запрет катания на лошадях в парках и размещения рекламы на заборах: изменения в правила благоустройства обсудили в Ижевске.

- Бультерьер из Ижевска стал звездой Первого канала после репетиции с хозяином.

- Догулялись. Выпускные в привычном формате могут отменить в Удмуртии.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Удмуртии по состоянию на 2 июня с подтвержденным анализом на коронавирус скончался еще один пациент. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов (подробнее).

ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ИЗБИЕНИЯ ДЕВОЧКИ

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Удмуртии следственный комитет проводит доследственную проверку по факту избиения подростками-девочками сверстницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних по ст. 293 УК РФ (халатность), - говорится в сообщении.

ВЫНУЖДЕННАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Фото: www.atomic-energy.ru

Фото: www.atomic-energy.ru

Работников Чепецкого механического завода в Удмуртии отправили на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- В связи с подозрением у ряда жителей Глазова на заражение коронавирусной инфекцией устанавливается круг контактных лиц первой и второй линии. По второй линии контактов определено 62 работника ЧМЗ, 153 сотрудника дочерних обществ и подрядных организаций.

Откровения ижевчанина, объехавшего 3 континента

Фото: личный архив героя материала

Фото: личный архив героя материала

Сидя на берегу Атлантического океана и глядя на статую Христа-Искупителя, Евгений Васильковский не мог поверить, что своими глазами видит одно из семи чудес света! А ведь еще полгода назад ижевчанин не представлял, что пересечет 3 континента, увидит 20 стран и сотни городов, выучит 3 новых языка и переживет невероятные приключения. О них расскажет «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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