Утро в Ижевске: новый облик аэропорта, смертельное ДТП и погода на неделю

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 июня, понедельник. В городе сегодня ожидается до +22...+24 градусов, местами дожди, грозы. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом на 7 июня.

- 6 июня скончался бывший замминистра внутренних дел Удмуртии Растем Заппаров.

- в Ижевске на время приостановят трансляцию ряда телерадиопрограмм.

- 27 тротуаров отремонтируют в Ижевске по новой региональной программе.

- Какие замечания возникли у главы Ижевска к состоянию дорог и газонов?

- Напильник в буханке хлеба – прошлый век. Сейчас незаконные передачи заключенным пытаются доставить при помощи квадрокоптера!

- В Удмуртии 27 новых случаев коронавируса, один человек скончался.

- В Удмуртии начали готовиться к купальному сезону.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

НОВЫЙ ФАСАД АЭРОПОРТА

Фото: vk.com/a.brechalov

В конце мая глава Удмуртии Александр Бречалов открыл на своей странице «ВКонтакте» голосование по выбору нового дизайна фасада ижевского аэропорта. Жители Удмуртии могли выбрать из шести представленных вариантов. Итоги голосования подвели в воскресенье, 7 июня.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: pixabay.com

В начале недели Удмуртию ожидает жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра. Жару принесет блокирующий антициклон с центром над южным Уралом. Благодаря нему воздух днем будет прогреваться до +26...+29°С.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В субботу, 6 июня, около 18 часов, в Удмуртии столкнулись легковой и грузовой автомобиль. В результате ДТП погибло два человека.

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