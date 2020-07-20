2020-07-20T07:33:05+03:00
Общество

Утро в Ижевске: страшные ДТП недели, мертвый дачник и погода на ближайшие дни

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 июля, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем +22...+24 градусов, временами дожди, грозы. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- С 2019 года в Ижевске проводятся уличные бои «Стрелка», где за статус чемпионов борются не профессиональные спортсмены, а обычные жители республики – офисные работники, студенты, строители и продавцы. 18 июля прошла очередная встреча бойцов. Собрали для вас 6 зрелищных фотографий.

- Сельхозпредприятию в Удмуртии пришлось заплатить штраф за гибель пчел.

- Поисковики Удмуртии обнаружили пропавшего дедушку погибшим.

- 48-летний мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии.

- На стене ижевской больницы распустились цветы. Барельеф выполнили строители в подарок врачам.

- «Плыви! Не притворяйся!»: спасатели Удмуртии достали из воды женщину, которой стало плохо.

- Дождались! В Сарапуле открыли движение по мосту на улице Гончарова.

- На 17 июля в Удмуртии нет ни одного водоема, который соответствует нормам.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СТРАШНЫЕ ДТП НЕДЕЛИ

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

За прошедшие 7 дней на дорогах Удмуртии произошло 2 смертельных аварии и массовое ДТП с участием шести машин. Подробнее – в нашем материале.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

На следующей неделе ижевчан ждет долгожданное похолодание: жара сменится на более комфортную погоду, а палящее солнце – на дожди. Расскажем, какие еще сюрпризы приготовила погода.

СПАСЕНИЕ ИЗ ОГНЯ

Сотрудник исправительной колонии Удмуртии спас женщину из горящего дома. Мужчина был на рыбалке, когда заметил дым в жилом массиве (подробнее).

ПРОПАВШИЙ ДАЧНИК НАЙДЕН МЕРТВЫМ

Фото: ПСО "Регион 18"

Фото: ПСО "Регион 18"

Поисковики Удмуртии обнаружили пропавшего дедушку погибшим. Он не выходил на связь с родными с 16 июля: отправился на садовый участок, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

ИСТОЧНИК KP.RU

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