Доброе утро, Ижевск! На календаре 13 января, среда. Уже вошли в рабочий ритм или пока привыкаете? Чтобы утро было начать легче и приятнее, предлагаем вам подборку новостей одной строкой:- Более 1 млн рублей потратят в 2021 году на отлов бездомных животных- Ущерб 10 миллионов: жителя Удмуртии обвиняют в мошенничестве с квартирами- Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран МЧС России Алексей Рылов скончался в Ижевске- Более 300 детей появилось на свет в праздничные дни в Удмуртии- Ярушкинский дендропарк стал особо охраняемой территорией в Ижевске- Фильм о моржихе из Ижевска можно будет посмотреть в кинотеатреА теперь с подробностями:Козы со свастикой выступили в циркеПредставление прошло в ижевском цирке 8 января в рамках первой архиерейской елки. На козах были надеты попоны с изображением запрещенного к демонстрации в России символа свастики. Также в нацистской форме была обезьянка. Цирк и ижевская епархия уже прокомментировали случившееся, а прокуратура начала расследование.Последствия воскресных снегопадов10 января погода в Ижевске была совсем нелетная: движение автобусов остановили, авиарейсы задержали, а на дорогах было не пройти и не проехать. Как ижевчане справлялись с последствиями и как помогали друг другу? Рассказываем в материале.Отмена уроков из-за морозовТемпературные нормы для похода в школу определили в Министерстве образования региона. Школьники могут не посещать занятия, если отметка на термометре будет ниже определенной установленной температуры. Подробнее, кому и когда можно остаться дома, читайте у нас.Рейды по уборке дворовЖилая инспекция теперь будет ежедневно следить за уборкой дворов в Ижевске. Только за первый день они осмотрели 200 объектов. Первые 30 нарушений уже выявили. Как идут рейды и на что обращают внимание?Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.