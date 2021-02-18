Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 18 февраля. Одевайтесь теплее: на улице ожидается -17…-19 градусов. А пока вы собираетесь на работу, мы расскажем вам самые интересные новости:— Список детских садов для детей с диабетом определили в Удмуртии— Депутата в Удмуртии подозревают в присвоении бюджетных средств— На месте, где перевернулся бензовоз в Удмуртии, провели исследования почвы— Две женщины пострадали в ДТП в Ижевске— Есть вопрос: можно ли ремонтировать асфальт в Ижевске зимой?— 57-летний житель Удмуртии сгорел в собственном доме на улице Жечева— Археологи из Удмуртии нашли древние украшения на территории Варнинского могильникаПерейдем к подробным новостям:ЛЫЖИ И ГОЛОЛЕД: ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОИСХОДЯТ ПОРЫВЫ ВОДОПРОВОДА В ИЖЕВСКЕ И ЖДАТЬ ЛИ НОВЫХ КОММУНАЛЬНЫХ АВАРИЙ?В Ижевске во время перепада температур происходят порывы на коммунальных сетях. Самая крупная авария произошла на улице Базисной. Улицу затапливало с понедельника. Разбирались, может ли повториться ситуация. (Подробности)ОСУЖДЕННЫЙ ЭКС-ГЛАВА УДМУРТИИ АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮО состоянии здоровья бывшего главы Удмуртии подробностей не знают дае его родственники. Ходят слухи, что ему сделали операцию. Родным не разрешают его посещать. (Подробности).НА САЙТЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ИЖЕВСКЕ ПРОКУРАТУРА ОБНАРУЖИЛА МОШЕННИЧЕСКОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ КВАРТИРНа улице Автономной приостановили строительство жилья. Но это не мешало размещать объявления о продаже квартир в жилом комплексе. Историей заинтересовалась прокуратура (Подробности)ФИЛЬМ О ДВОРНИКЕ-ХУДОЖНИКЕ ИЗ ИЖЕВСКА ОТОБРАН ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ SENSUSРежиссер Ирина Андреева сняла фильм об ижевчанине Семене Бухарине. Он известен тем, что рисует картины на снегу. Фильм отобрали для участия международном кинофестивале Sensus (Сенсус) (Подробности).