Доброе утро, Ижевск! Весна продолжается: сегодня 3 марта, среда. Температура воздуха составит -1…-3 градуса. Однако выйти на работу лучше пораньше — ожидается снег, возможны пробки. Пока вы собираетесь на работу, мы расскажем вам о самых главных новостях:— Виктора Кушко назначили на пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии— Монеты с изображением Ижевска выпустят в 2022 году— Уроженца Ижевска назначили и. о. губернатора Севастополя— В детском саду Ижевска произошло задымление— Сделку по продаже Ижевских электрических сетей закрыли в Удмуртии— Жителя Удмуртии осудили за попытку изнасилования— Пожилая жензина погибла в Ижевске под колесами троллейбуса— За семь лет пристроили почти 80 кошек: котокафе в Ижевске спасли от закрытияПерейдем к подробным новостям:НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ И ОФОРМЛЕНИЕ СОЦВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ: КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ИЖЕВЧАН В МАРТЕМножество изменений ждет горожан в марте. они касаются выплат пособий, законов, расписания автобусов и других сфер. рассказываем о самом главном (Подробности)СНЕГОПАДЫ В ИЖЕВСКЕ 2 МАРТА: СНЕЖНАЯ КАША НА ДОРОГАХ, АВАРИИ И ПРОБКИ2 марта отнюдь не напоминало весенний день. С утра шел снег, и жителям города было тяжело добираться до работы: происходили ДТП, образовывались пробки, были трудности даже с общественным транспортом. (Подробности).«ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЯ ЖЕНА ТОЖЕ СТАЛА ЗВЕЗДОЙ»: ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРА ИЗ ИЖЕВСКА СНЯЛАСЬ В «МОДНОМ ПРИГОВОРЕ»Эбриму Мбенгу из Африки в Ижевске знают многие: он помогал бабушкам во время пандемии, а еще организовывал ряд мероприятий, посвященных африканской культуре. Сейчас африканец со своей женой Ксенией снялся в «Модном приговоре» (6+) на Первом канале. (Подробности)МИШУСТИН ПРОДЛИЛ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОРЯДОК ТЕХОСМОТРА ДО 1 ОКТЯБРЯ 2021Важные новости для автомобилистов: новый порядок техосмотра начнет действовать только в октябре. Ранее предполагалось, что по новым правилам мы начнем жить с 1 марта (Подробности)