Утро в Ижевске: чиновник и авто за 2 млн, уникальные фото Нацбиблиотеки и возможное строительство крематория

Рассказываем о главных и интересных новостях Ижевска и Удмуртии Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 4 марта, четверг. Синоптики обещают теплую погоду, но снег и гололед. Ещё и ветрено! Поэтому не спешите снимать теплые вещи. А пока вы собираетесь на работу, предлагаем вам ознакомиться с главными и интересными новостями города.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Двое погибли, четверо травмировались: крупное ДТП произошло в Удмуртии

- Три ковид-центра останутся в Удмуртии к апрелю

- 62 порыва за 10 дней произошло на сетях водоснабжения в Удмуртии

- Ижевчанка, случайно задушившая своего ребенка во сне, проведет в колонии восемь месяцев

- Есть вопрос: повысилась ли в Удмуртии заболеваемость детей коронавирусом?

- Главу муниципального образования в Удмуртии приговорили к обязательным работам за пьяное вождение

- Есть вопрос: что построят в районе Центральной площади в Ижевске?

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

УНИКАЛЬНЫЕ ФОТО ЛЕНИНКИ

Как будет выглядеть Нацбиблиотека после ремонта?

Нацбиблиотеку Удмуртии закрыли ещё 10 лет назад. В этом году двери библиотеки откроются для всех желающих. А пока этого не произошло, предлагаем вам взглянуть, как здание выглядело раньше-сегодня и будет.

ИЖЕВЧАНИН СБРОСИЛ 51 КГ

Ижевчанин похудел на 51 кг, Фото: архив героя

С детства нашему герою не то что не удавалось похудеть, а родители его даже отговаривали. В 23 года молодой человек дошел до отметки на весах в 120 кг. - но это ещё не предел Не помогали никакие жесткие диеты. Похудев на 51 кг, Александр рассказал свою историю и о секретах.

ЧИТНОВНИК И ДОРОГОЕ АВТО

ОНФ попросили чиновника не покупать дорогое авто Фото: Архив КП

История с автомобилем за 2,2 млн рублей продолжается. На этот раз высказался глава Малопургинского района, куда и требовался авто с кожаным салоном и 6 колонками. Глава Сергей Юдин попросил ОНФ доказать, что они не иноагенты.

КРЕМАТОРИЯ В УДМУРТИИ

Ижевчанин похудел на 51 кг, Фото: архив героя

Участок под строительство ритуального комплекса передали инвестору на окраине Сарапула. Согласно документу, он предоставляется с видом разрешенного использования «ритуальная деятельность – размещение крематориев, под иными объектами социального назначения», причем, без проведения торгов.