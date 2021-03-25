Утро в Ижевске: отмена «шахматной» рассадки зрителей, заключение под стражу подозреваемого в убийстве девочки и годовщина коронавируса

Главные и интересные новости Ижевска и Удмуртии в утренней подборке Фото: Архив КП

Доброе утро, любимый город! Сегодня 25 марта, четверг. Синоптики обещают на дорогах гололед, поэтому будьте аккуратней. По традиции предлагаем вам начать день с подборки главных и интересных новостей Ижевска и Удмуртии.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Двух иностранных наркокурьеров задержали в Ижевске с крупной партией синтетического вещества

- В Ижевске автомобиль провалился в канализационный колодец

- В 2021 году в Удмуртии отремонтируют более 64 километров районных дорог

- Видео: бурый медведь Гоша вышел из зимней спячки в зоопарке в Ижевске

- Денис Мацуев выступит на фестивале «На родине П. И. Чайковского» в Ижевске

- Посылавшего наркотики в колонию кондуктора из Ижевска осудили на 15 лет

- В Удмуртии задержали подозреваемых в организации борделя в сауне

ПОДРОБНЕЕ:

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕСТ В ТЕАТРАХ И КИНО

Однако полная заполняемость пока не разрешена Фото: Архив КП

Власти Удмуртии отменили «шахматную» рассадку в досуговых местах, введенную из-за коронавируса. Теперь зрительные залы можно будет заполнять на 75%, а не на половину, как ранее.

ДВА МЕСЯЦА ПОД СТРАЖЕЙ

Арест подозреваемого в убийстве продлен Фото: Архив КП

Подозреваемого в убийстве девочки в Сарапуле заключили под стражу на два месяца. Вчера его задержали на 48 часов. Теперь арест продлен до 23 мая. В силу постановление ещё не вступило.

ГОДОВЩИНА КОВИДА

Корреспондент побывала в ковидной зоне Фото: Архив КП

22 марта прошел ровно год с начала коронавируса в Удмуртии. Корреспондент «Комсомолки» побывала в «красной зоне» Ижевска и рассказала, сколько больных там находятся сейчас и как работают медики на передовой.

ИЖЕВЧАНИН В «ТОДЕСЕ»

Ижевчанин уже три года работает в известном шоу-балете Фото: личный архив героев

Льву Теслеву всего 19, а он уже три года как участник шоу-театра Аллы Духовой «Тодес». За время работы, молодой человек успел поработать на одной сцене с российскими звездами. Об этом он рассказал корреспонденту в интервью.