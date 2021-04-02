Утро в Ижевске: репетиции Парада Победы, обвинение в содержании наркопритона и проведение первой акции, посвященной людям с аутизмом

«Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 2 апреля. Пока вы собираетесь на работу и едете до нее, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:

- Девушка погибла под колесами авто на улице Горького в Ижевске

- На федеральном сервисе произошла ошибка из-за количества заявок для записи в первый класс

- 56-летнего дворника в Удмуртии обвиняют в содержании наркопритона

- 6 апреля в Ижевске начнутся репетиции Парада Победы

- родители в Ижевске занимают очереди у школ для записи в первый класс

- Удмуртия примет первенство ПФО по боксу среди девочек

- Впервые в Удмуртии пройдет посвященная людям с аутизмом акция «Зажги синим»

Далее с подробностями:

Поэтесса Вера Полозкова в Ижевске рассказала, как забыть бывшего

фото: Вероника Суворова

31 марта перед ижевчанами выступила поэтесса Вера Полозкова. До начала концерта она побывала в эфире радио Адам (104.5 FM, 12+). Там она рассказала о том, как родилась идея концертной программы и ответила на несколько вопросов от слушателей. Подробности

Жильцы двух домов Ижевска не могут вернуть деньги со счетов бывшей «управляйки»

как сменить управляющую компанию в своем доме

«Комсомолка» рассказала на примере реальных ижевчан, как сменить управляющую компанию в своем доме и вернуть с ее счетов все деньги. Подробности

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала прообразом для новой куклы известной фирмы

прообразом куклы стала олимпийская чемпионка из Ижевска

1 апреля в своем «Инстаграме» крупный интернет-магазин игрушек опубликовал фотографию новой куклы «L.O.L. Surprise!». Ее прообразом стала олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова. Подробности

Ведущий РЕН ТВ Сергей Доля посетил усадьбу Чайковского в Удмуртии

он снимал сцены для своей программы

Там он снимал сцены для своей программы «Невероятно интересные истории» (16+) на РЕН ТВ. Он со своей съемочной группой уже побывал в Ижевске, Сарапуле, Игринском районе и Воткинске. Подробности

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.