Утро в Ижевске: «Бабушки» за Манижу, срок в колонии за убийство сестры и пути объезда пробок города

Новый клип "Бабушек из Бураново" и другие новости за вчерашний день Фото: Скриншот клипа, youtube.com/watch?v=WheE8sqTD3A
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 6 апреля. Синоптики обещают нам последний солнечный день на неделе. Пока вы собираетесь на работу, мы предлагаем почитать новости одной строкой:
- Четверо пятиклассников из Удмуртии собирают 300 тысяч на строительство спортплощадки для детей с ОВЗ
- Житель Удмуртии отправится на 2 года в колонию строгого режима за кражу в церкви
- 6 апреля на перекрестке улиц Карла Маркса и Бородина в Ижевске отключат светофор
- Тротуар и велодорожку по улице 10 лет Октября отремонтируют в Ижевске до конца мая
- В 2021 году Бессмертный полк в Ижевске вновь пройдет в онлайн-формате
- Жительница Ижевска стала финалисткой всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
- Фотофакт: остановка на улице Клубной в Ижевске «утопает» в мусоре
- Автомобиль сбил 11-летнего мальчика на велосипеде на улице Ленина в Ижевске
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Поддержали Манижу
«Бабушки из Бураново» представили новый клип и песню, Фото: Скриншот клипа, youtube.com/watch?v=WheE8sqTD3A
Вчера, 5 апреля, состоялась премьера нового клипа «Бабушек из Бураново». Ролик выложили в группе «Эктоники» в социальных сетях. Смотрите видео по ссылке.
У нас благоприятная среда, а у вас?
Минстрой России признал Ижевск городом с благоприятной средой
Фото: Диля Ахмадишина
Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2020 год. Так, согласно данным, в Удмуртии произошел рост этого показателя почти во всех городах. Ижевск набрал 187 баллов.
В колонию за убийство сестры
Житель Ижевска отправится в колонию на 8 лет за то, что задушил родную сестру Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии
33-летний житель Ижевска отправится в колонию строгого режима на 8 лет за убийство родной сестры. Мужчина признал свою вину.
Можно ли объехать пробки Ижевска?
Можно ли объехать пробки?
Фото: Архив КП
Журналист «Комсомолки» решила проверить: есть ли в нашем городе пути, по которым можно объехать пробки в час пик. Свой эксперимент она подробно описала в материале.
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