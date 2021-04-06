Утро в Ижевске: «Бабушки» за Манижу, срок в колонии за убийство сестры и пути объезда пробок города

Новый клип "Бабушек из Бураново" и другие новости за вчерашний день Фото: Скриншот клипа, youtube.com/watch?v=WheE8sqTD3A

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 6 апреля. Синоптики обещают нам последний солнечный день на неделе. Пока вы собираетесь на работу, мы предлагаем почитать новости одной строкой:

- Четверо пятиклассников из Удмуртии собирают 300 тысяч на строительство спортплощадки для детей с ОВЗ

- Житель Удмуртии отправится на 2 года в колонию строгого режима за кражу в церкви

- 6 апреля на перекрестке улиц Карла Маркса и Бородина в Ижевске отключат светофор

- Тротуар и велодорожку по улице 10 лет Октября отремонтируют в Ижевске до конца мая

- В 2021 году Бессмертный полк в Ижевске вновь пройдет в онлайн-формате

- Жительница Ижевска стала финалисткой всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

- Фотофакт: остановка на улице Клубной в Ижевске «утопает» в мусоре

- Автомобиль сбил 11-летнего мальчика на велосипеде на улице Ленина в Ижевске

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Поддержали Манижу

«Бабушки из Бураново» представили новый клип и песню, Фото: Скриншот клипа, youtube.com/watch?v=WheE8sqTD3A

Вчера, 5 апреля, состоялась премьера нового клипа «Бабушек из Бураново». Ролик выложили в группе «Эктоники» в социальных сетях. Смотрите видео по ссылке.

У нас благоприятная среда, а у вас?

Минстрой России признал Ижевск городом с благоприятной средой Фото: Диля Ахмадишина

Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2020 год. Так, согласно данным, в Удмуртии произошел рост этого показателя почти во всех городах. Ижевск набрал 187 баллов.

В колонию за убийство сестры

Житель Ижевска отправится в колонию на 8 лет за то, что задушил родную сестру Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

33-летний житель Ижевска отправится в колонию строгого режима на 8 лет за убийство родной сестры. Мужчина признал свою вину.

Можно ли объехать пробки Ижевска?

Можно ли объехать пробки? Фото: Архив КП

Журналист «Комсомолки» решила проверить: есть ли в нашем городе пути, по которым можно объехать пробки в час пик. Свой эксперимент она подробно описала в материале.

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