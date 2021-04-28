Утро в Ижевске: поставка вакцины «КовиВак» в Удмуртию, новый лицей и происшествие в квартире многодетной семьи

Коротко о главных событиях вчерашнего дня
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 28 апреля, середина рабочей недели. Сегодня днем ожидается температура до +11°С, дожди и порывистый ветер. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Погода на майские праздники 2021 в Ижевске
- Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ижевске
- Фото: фигуристка из Ижевска Алина Загитова путешествует по солнечному Ташкенту
- Максим Шумихин назначен замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии с 22 апреля
- Центральные улицы города перекроют на время репетиций Парада Победы в Ижевске
- Ресурсные центры развития шахматного спорта в Ижевске посетили федеральные СМИ и представители Фонда Тимченко
- Удмуртия подала заявку на модернизацию 4 кинозалов в рамках нацпроекта в 2021 году
А теперь к главным новостям:
НОВАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА В УДМУРТИИ
Третья вакицна против коронавируса поступила в Удмуртию Фото: оперштаб региона
В Удмуртию привезли еще одну вакцину против коронавируса. 780 доз препарата «КовиВак» поступило в республику и уже распределяется по поликлиникам.
ОЧЕВИДЦЫ О ДТП НА САРАПУЛЬСКОМ ТРАКТЕ
В результате ДТП одна машина перевернулась Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
26 апреля на Сарапульском тракте произошла страшная авария. Столкнулись два автомобиля, в результате один пассажир погиб, водитель и еще один пассажир получили травмы. Очевидец рассказал, как пострадавшим помогали выбираться из автомобилей.
ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ ПОЛ
В квартире провалился пол Фото: https://vk.com/gorodglazov
В квартире многодетной семьи из Удмуртии провалился пол, следственные органы занялись проверкой этой информации. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана юридическая оценка.
В ИЖЕВСКЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН ЛИЦЕЙ
Статус школы Ижевска повысится Фото: ciur.ru/izh/s74_izh/default.aspx
Школа №74 в Ижевске получит статус многопрофильного лицея. Сейчас готовятся документы. Школу открыли в 1988 году, в ней учатся 1618 учеников и преподают 103 учителя.
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