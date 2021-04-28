Утро в Ижевске: поставка вакцины «КовиВак» в Удмуртию, новый лицей и происшествие в квартире многодетной семьи

Коротко о главных событиях вчерашнего дня Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 28 апреля, середина рабочей недели. Сегодня днем ожидается температура до +11°С, дожди и порывистый ветер. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Погода на майские праздники 2021 в Ижевске

- Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ижевске

- Фото: фигуристка из Ижевска Алина Загитова путешествует по солнечному Ташкенту

- Максим Шумихин назначен замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии с 22 апреля

- Центральные улицы города перекроют на время репетиций Парада Победы в Ижевске

- Ресурсные центры развития шахматного спорта в Ижевске посетили федеральные СМИ и представители Фонда Тимченко

- Удмуртия подала заявку на модернизацию 4 кинозалов в рамках нацпроекта в 2021 году

А теперь к главным новостям:

НОВАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА В УДМУРТИИ

Третья вакицна против коронавируса поступила в Удмуртию Фото: оперштаб региона

В Удмуртию привезли еще одну вакцину против коронавируса. 780 доз препарата «КовиВак» поступило в республику и уже распределяется по поликлиникам.

ОЧЕВИДЦЫ О ДТП НА САРАПУЛЬСКОМ ТРАКТЕ

В результате ДТП одна машина перевернулась Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

26 апреля на Сарапульском тракте произошла страшная авария. Столкнулись два автомобиля, в результате один пассажир погиб, водитель и еще один пассажир получили травмы. Очевидец рассказал, как пострадавшим помогали выбираться из автомобилей.

ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ ПОЛ

В квартире провалился пол Фото: https://vk.com/gorodglazov

В квартире многодетной семьи из Удмуртии провалился пол, следственные органы занялись проверкой этой информации. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана юридическая оценка.

В ИЖЕВСКЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН ЛИЦЕЙ

Статус школы Ижевска повысится Фото: ciur.ru/izh/s74_izh/default.aspx

Школа №74 в Ижевске получит статус многопрофильного лицея. Сейчас готовятся документы. Школу открыли в 1988 году, в ней учатся 1618 учеников и преподают 103 учителя.

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