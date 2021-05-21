Утро в Ижевске: эвакуация школы №87, видео от МЧС, которое собрало 2,5 млн просмотров и голый мужчина, упавший со второго этажа

Доброе утро, Ижевск! На календаре – 21 мая, долгожданная пятница. Мы собрали самые важные новости этому часу. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре – 21 мая, долгожданная пятница. Сегодня ожидается +21...+25 градусов тепла, местами возможны дожди и грозы.

Мы собрали самые важные новости этому часу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Антитеррористические учения прошли в Ижевске у собора Невского

- Двух подозреваемых в кражах на 70 тыс. рублей задержали в Ижевске

- Где произойдут дорожные изменения в Ижевске

- «Парк деревянных скульптур» предлагают благоустроить в Удмуртии

- 17-летнюю девушку разыскивают в Удмуртии

- Пожар в нацпарке «Нечкинский» в Удмуртии ликвидирован

- Двух подростков из Татарстана осудили в Удмуртии за сбыт наркотиков

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

ГОЛЫМ УПАЛ СО ВТОРОГО ЭТАЖА

Голый мужчина упал со второго этажа в Ижевске

Голый мужчина упал со второго этажа в Ижевске. Как сообщает ижевчанин, около 01:00 неизвестный мужчина залез на второй этаж здания, повыбивал стекла и упал (Подробности).

ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ХРАМ

Закладку камня и молебен совершили 18 мая Фото: пресс-служба Ижевской епархии

18 мая, в Ижевске заложили камень в основание строящегося храма мученицы Татианы. Так, новый храм появится на улице Свердлова, 7. Что было на этом месте раньше и когда он откроется (Подробности).

БОЛЕЕ 2 МЛН ПРОСМОТРОВ

Фото: Ролик удмуртских пожарных понравился почти 200 тыс. пользователей

Видео сотрудников МЧС из Удмуртии набрало почти 2.5 миллионов просмотров в TikTok. Так, они поделились трогательным видео, в котором местная жительница наливает воду уставшему спасателю (Подробности и видео).

ШКОЛУ ЭВАКУИРОВАЛИ

Сотрудники полиции и Росгвардии проверили школу №87, Фото: Егор Авдеев

20 мая эвакуировали школу №87. Сообщение об этом появилось утром. По словам источника, всех детей вывели на улицу без вещей. Учреждение проверили сотрудники полиции и Росгвардии (Подробности).