Утро в Ижевске: эвакуация школы №87, видео от МЧС, которое собрало 2,5 млн просмотров и голый мужчина, упавший со второго этажа

Доброе утро, Ижевск! На календаре – 21 мая, долгожданная пятница. Мы собрали самые важные новости этому часу.
Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! На календаре – 21 мая, долгожданная пятница. Сегодня ожидается +21...+25 градусов тепла, местами возможны дожди и грозы.
Мы собрали самые важные новости этому часу.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
- Антитеррористические учения прошли в Ижевске у собора Невского
- Двух подозреваемых в кражах на 70 тыс. рублей задержали в Ижевске
- Где произойдут дорожные изменения в Ижевске
- «Парк деревянных скульптур» предлагают благоустроить в Удмуртии
- 17-летнюю девушку разыскивают в Удмуртии
- Пожар в нацпарке «Нечкинский» в Удмуртии ликвидирован
- Двух подростков из Татарстана осудили в Удмуртии за сбыт наркотиков
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
ГОЛЫМ УПАЛ СО ВТОРОГО ЭТАЖА
Голый мужчина упал со второго этажа в Ижевске
Голый мужчина упал со второго этажа в Ижевске. Как сообщает ижевчанин, около 01:00 неизвестный мужчина залез на второй этаж здания, повыбивал стекла и упал (Подробности).
ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ХРАМ
Закладку камня и молебен совершили 18 мая Фото: пресс-служба Ижевской епархии
18 мая, в Ижевске заложили камень в основание строящегося храма мученицы Татианы. Так, новый храм появится на улице Свердлова, 7. Что было на этом месте раньше и когда он откроется (Подробности).
БОЛЕЕ 2 МЛН ПРОСМОТРОВ
Фото: Ролик удмуртских пожарных понравился почти 200 тыс. пользователей
Видео сотрудников МЧС из Удмуртии набрало почти 2.5 миллионов просмотров в TikTok. Так, они поделились трогательным видео, в котором местная жительница наливает воду уставшему спасателю (Подробности и видео).
ШКОЛУ ЭВАКУИРОВАЛИ
Сотрудники полиции и Росгвардии проверили школу №87, Фото: Егор Авдеев
20 мая эвакуировали школу №87. Сообщение об этом появилось утром. По словам источника, всех детей вывели на улицу без вещей. Учреждение проверили сотрудники полиции и Росгвардии (Подробности).