Последние новости Ижевска на утро 22 июля: приезд Михаила Мишустина и ремонт набережной

Михаил Мишустин прилетел в Ижевск 21 июля 2022 года. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии пройдут кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха +25..+27 °С. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Мишустин посетил Ижевск 21 июля

21 июля столицу Удмуртии с рабочим визитом посетили председатель правительства России Михаил Мишустин и его заместитель – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Гости в сопровождении главы региона Александра Бречалова ознакомились с производством медицинской техники и посетили выставку продукции ведущих удмуртских производителей.

Новое расписание автобуса № 470

Ижевске с 25 июля автобусы пригородного автобусного маршрута № 470 будут ходить по новому расписанию.

Тело утонувшего мужчины нашли в Каме

Установлено, что 16 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения купался в реке и утонул.

Остановку разгромили на улице Карла Либкнехта 21 июля

В Ижевске два молодых человека разгромили остановку 21 июля. Фото: Арина Гуляева

В Ижевске два молодых человека разгромили остановку транспорта «Ул. Карла Либкнехта» (около Школы юных летчиков). Инцидент произошел утром 21 июля.

разгоряченные юноши сбивали со столба дорожные знаки и, метали в них мусорную урну.

Врач-инфекционист прокомментировал подъем заболеваемости ковидом в Удмуртии

В последнее время жители Удмуртии начали забывать о коронавирусе, но недавно люди снова обратили внимание на статистику: она как будто бы растет. «Комсомолка» решила разобраться в ситуации вместе с экспертами Минздрава.

В Ижевске с 24 по 26 июля ограничат движение по улице Красноармейской

В Ижевске проводится обновление изношенных теплосетей на улице Красноармейской в районе Центрального рынка. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», в связи с этим с 20:00 24 июля до 11:00 26 июля будет закрыт сквозной проезд по Красноармейской на участке между улицами Пастухова и К. Либкнехта.

Набережную Ижевска начнут ремонтировать в 2024 году

Глава Удмуртии на объезде по Октябрьскому району города особое внимание уделил набережной. Он рассказал, что после завершения ремонта эспланады приступят к проектированию этого объекта. Ремонт пройдет в два этапа: сначала – участок до речки Подборенки, потом – до городского пляжа. Приступить планируют в 2024 году, закончить первый этап — в 2025-м.

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