Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро 21 сентября 2022 года: последствия пожара на лакокрасочном производстве и автомобиль, провалившийся под асфальт

Полностью потушить пожар на лакокрасочном предприятии удалось лишь спустя 9 часов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 21 сентября. Синоптики обещают до 19 градусов тепла, осадков не ожидается.

Расскажем о главных событиях в городе и республике к этому часу

Последствия пожара на лакокрасочном производстве в Ижевске

Вечером 19 сентября, на улице Салютовская, 31 в столице Удмуртии, где расположено лакокрасочное предприятие Palizh, произошел крупный пожар. Информация о возгорании поступила в 20:40. Полностью потушить пожар удалось спустя лишь 9 часов. Превышения допустимых концентраций продуктов горения в воздухе после пожара не зафиксировано.

Вчера утром журналисты «КП-Ижевск» снова побывали на месте происшествия.

Легковой автомобиль провалился под асфальт на улице Петрова в Ижевске

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

О неприятном происшествии на дороге вечером 19 сентября рассказали жители Ижевска в социальных сетях. Судя по размещенным фото и комментариям, на улице Петрова напротив остановки произошел провал асфальта, в который попал передним колесом легковой автомобиль.

Водитель «Газели» насмерть задавил пожилую женщину в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 20 сентября у дома №130А на улице Пушкинской в Ижевске произошла дорожная авария со смертельным исходом. Около 10:30 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ» при движении задним ходом сбил пожилую женщину. Она получила несовместимые с жизнью травмы.

Пассажир пьяного водителя «УАЗа» погиб в ДТП под Ижевском

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Еще одна дорожная авария с гибелью человека произошла 20 сентября на 2-м километре автодороги починок Вожойский – СНТ «Квант» в Завьяловском районе. По предварительным данным, около 15:00 нетрезвый водитель автомобиля «УАЗ Патриот» 1970 года рождения при попытке обгона не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП погиб пассажир – мужчина 1959 года рождения. Водителя госпитализировали со множественными травмами.

В Глазовском районе на территорию СНТ зашла медведица с медвежатами

20 сентября на территорию СНТ «Убыть» в Глазовском районе зашла медведица с медвежатами. В последнее время выходы диких животных к людям участились - медведи стараются как следует подкрепиться перед долгой зимней спячкой.

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