Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 10 февраля 2021 года: отмена обязательного масочного режима и поступление 5 тысяч доз вакцины

C начала массовой вакцинации уж поставили вакцину 10 027 человек. Фото: pixabay.com

В Удмуртии выявили еще 98 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.

За минувшие сутки, к сожалению, скончался 62-летний мужчина. 101 человек выздоровел и был выписан.

Кстати с начала массовой вакцинации уж поставили вакцину 10 027 человек.

По данным на утро 10 февраля в Удмуртии зафиксировано 26 613 случаев заражения за все время распространения болезни. Из них вылечились 23 213 человек. А 348 случаев течения болезни закончились летальным исходом.

За сутки сделали 1 422 теста на коронавирус. А всего уже провели 843 087 исследований в регионе.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Вчерашний вечерний прямой эфир главы Удмуртии Александра Бречалова подарил нам сразу несколько громких новостей, касающихся ситуации с коронавирусом в Удмуртии.

Так, самой обсуждаемой темой сегодня, 10 февраля, стала отмена обязательного масочного режима в Удмуртии. При чем, наш регион стал первым в Росси, кто принял такое решения. С 12 февраля ношение маски в общественных местах будет носить рекомендательный характер. Мы разобрались, что подтолкнуло власти на этот шаг.

Удмуртия ожидает поступления 5 600 доз вакцины от коронавируса к 15 февраля. Всего в Удмуртии привили уже 10 027 человек, из них 986 получили второй компонент вакцины.

Еще в Удмуртии могут уменьшить количество коек для ковид-пациентов.

Также глава Удмуртии рассказал еще о целом ряде ослаблений мер, введенных из-за коронавируса. В том числе, возможность родителям дошколят посещать утренники в детских садах.

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