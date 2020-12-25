Доброе утро, Ижевск! На календаре - пятница, 25 декабря. Расскажем о главных новостях к этому часу.КОРОТКО О ГЛАВНОМ- 26 декабря объявлен рабочим днем в Удмуртии- В Ижевске может измениться движение по улице Ленина- В Удмуртии стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»- Ольга Филиппова утверждена на пост руководителя Государственного контрольного комитета Удмуртии- Эльвиру Пинчук утвердили на пост вице-премьера Удмуртии- Есть вопрос: где в Ижевске появятся площадки для выгула собак?- Оплату удвоят для медиков Удмуртии за работу с COVID-19 в новогодние праздники- В одном из городов Удмуртии появится ледовая арена в 2021 году- Закрыли группу и предлагали денежные призы: несколько крупных сообществ Ижевска взломали за один день- Погода в Ижевске 25 декабря: снег и гололедица- В 2021 году предпринимателей Удмуртии ждут измененияДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИРАСТИМ ЧЕМПИОНОВ22 декабря в Удмуртии открыли уникальную ледовую арену «Можга». Она стала одним из крупнейших спортивных объектов республики. Побывали на мероприятии и наши журналисты (Подробности).ЕЩЕ ОДИН ВЫХОДНОЙГлава Удмуртии Александр Бречалов объявил 31 декабря 2020 года официальным выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона (Подробности).ВОШЛИ В ТОП-30Фигуристки из Удмуртии попали в топ-30 самых упоминаемых спортсменов страны. Ими стали Алина Загитова и Лиза Туктамышева. Рейтинг компании построен на основе базы СМИ, который включает более 60 тысяч разных влиятельных источников (Подробности).ЗАДУШИЛИ И СОЖГЛИСтрашное убийство произошло в Удмуртии. Три жителя республики задушили свою знакомую, а после - сожгли ее тело. Недавно дело было направлено в Верховный суд республики (Подробности).Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.