Утро в Ижевске: штрафы за неношение маски, кино от врача и попытки возродить нацизм

Рассказываем о самых главных и интересных новостях к этому часу ,Фото: Дарья Кузнецова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 29 октября. Предпоследний рабочий день. Чтобы зарядиться на продуктивную работу, предлагаем вам прочитать новости одной строкой:
МВД просит жителей Удмуртии напомнить старшему поколению быть бдительными с незнакомцами
- 13 праздников и 14 памятных дат могут появиться в Удмуртии в 2021 году
- Двадцать студентов Удмуртии получили именные премии Госсовета
- Два ларька, торгующие алкоголем, снесут на остановках Ижевска
- Беспилотную авиацию привлекут для исследования теплосетей в Ижевске
- В Ижевске задержали молодого наркокурьера
- 39 классов, два детских сада и колледж закрыты на карантин в Удмуртии
- В реанимации Республиканской детской клинической больницы Удмуртии завершился ремонт
- Удмуртские пекари жалуются на рекордно высокие цены на зерно
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Кого и как будут штрафовать за неношение маски?
Безмасочникам выпишут штраф от 15 до 40 тысяч рублей, Фото: freepik.com
Вчера по всей республике начались масочные рейды. Сотрудники Роспотребнадзора и МВД будут проверять общественные места, а нарушителям тут же выпишут штраф. Подробнее о том, где будут проверять и сколько придется отдать за нарушение — в нашем материале.
Возрождение нацизма
Мужчине грозит лишение свободы до 3-х лет, Фото: freepik.com
57-летнего ижевчанина задержали сотрудники полиции за распространение информации, поддерживающих действия нацистов. Мужчина публиковал подобные записи на страниц в социальных сетях, а также отрицал Холокост.
Документальное кино от врач
Помимо основной работы, мужчина находит время на съемки, Фото: архив КП
Евгений Кузнецов, помимо работы в больнице, ещё и снимает документальные фильмы. Он сотрудничает с такими людьми, как известный писатель Алексей Иванов, журналист Леонид Парфенов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Больше полутора тысяч книг получили библиотеки Ижевска
- Подала на развод и сбросила 20 кг: похудеть ижевчанке мешали сложные отношения