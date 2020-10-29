Утро в Ижевске: штрафы за неношение маски, кино от врача и попытки возродить нацизм

Рассказываем о самых главных и интересных новостях к этому часу ,Фото: Дарья Кузнецова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 29 октября. Предпоследний рабочий день. Чтобы зарядиться на продуктивную работу, предлагаем вам прочитать новости одной строкой:

МВД просит жителей Удмуртии напомнить старшему поколению быть бдительными с незнакомцами

- 13 праздников и 14 памятных дат могут появиться в Удмуртии в 2021 году

- Двадцать студентов Удмуртии получили именные премии Госсовета

- Два ларька, торгующие алкоголем, снесут на остановках Ижевска

- Беспилотную авиацию привлекут для исследования теплосетей в Ижевске

- В Ижевске задержали молодого наркокурьера

- 39 классов, два детских сада и колледж закрыты на карантин в Удмуртии

- В реанимации Республиканской детской клинической больницы Удмуртии завершился ремонт

- Удмуртские пекари жалуются на рекордно высокие цены на зерно

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Кого и как будут штрафовать за неношение маски?

Безмасочникам выпишут штраф от 15 до 40 тысяч рублей, Фото: freepik.com

Вчера по всей республике начались масочные рейды. Сотрудники Роспотребнадзора и МВД будут проверять общественные места, а нарушителям тут же выпишут штраф. Подробнее о том, где будут проверять и сколько придется отдать за нарушение — в нашем материале.

Возрождение нацизма

Мужчине грозит лишение свободы до 3-х лет, Фото: freepik.com

57-летнего ижевчанина задержали сотрудники полиции за распространение информации, поддерживающих действия нацистов. Мужчина публиковал подобные записи на страниц в социальных сетях, а также отрицал Холокост.

Документальное кино от врач

Помимо основной работы, мужчина находит время на съемки, Фото: архив КП

Евгений Кузнецов, помимо работы в больнице, ещё и снимает документальные фильмы. Он сотрудничает с такими людьми, как известный писатель Алексей Иванов, журналист Леонид Парфенов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Больше полутора тысяч книг получили библиотеки Ижевска

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